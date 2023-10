Originele trailer Nintendo Switch verwijderd

Waarom zou Nintendo dit doen?

Zonder verdere mededeling blijkt dat Nintendo de allereerste trailer voor de Nintendo Switch van hun YouTubekanaal heeft afgehaald. De verwijdering werd aan het licht gebracht door CarbVan.

Geruchten doen de kop op

Door deze onverwachte zet, begint de geruchtenmolen weer te draaien. Zou het een voorbode zijn voor de aankondiging van de Switch 2? Hoewel sommige websites hier graag mee aan de haal gaan, is er waarschijnlijk een logischere verklaring.

Hoewel Nintendo dus geen officiële reden heeft gegeven voor de verwijdering, is de kans groot dat het gaat om verlopen licenties. Denk bijvoorbeeld aan de gebruikte muziek die je hoort in de trailer of contracten met acteurs die een rol spelen in de video. Toch blijft er een kleine kans dat Nintendo bezig is om zich voor te bereiden op de Switch 2 campagne. Niets kan worden uitgesloten.

Overigens is de trailer gewoon nog te vinden, alleen dan wel van externe partijen zoals GameSpot. Wat denk jij? Is het een licentieprobleem of zit er toch meer achter?