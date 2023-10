Release RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe bekend

Tijd voor een ritje in de nostalgietrein!

Over iets minder dan een maandje kunnen we in een echte klassieker duiken op onze Switches: RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe is vanaf 1 november te downloaden! Nadat deze deluxe editie van de geliefde park management sim van vroegâh deze zomer werd aangekondigd, hebben we reikhalzend uitgekeken naar een releasedatum. Gelukkig is er dan nu het verlossende woord, en hoeven we niet eens lang meer te wachten. Iedereen blij.

Afhankelijk van hoe oud je bent, brengt het nieuws van RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe je wellicht terug naar ruim 20 jaar geleden, toen de originele games van Atari net uit waren. De eerste game is zelfs uit 1999. Voel je je al oud? Spelers van het eerste uur denken met liefde terug aan al die uurtjes achter hun pc, uit alle macht proberend om een supergaaf pretpark te bouwen. Of – laten we eerlijk zijn – om de meest creatieve attracties met dodelijke afloop te maken. Sorry, Gast #9402, dan had je maar niet in deze achtbaan moeten stappen die overduidelijk in het nabijgelegen meertje eindigt.

Een klassieker in een nieuw, uitgebreider jasje

Hoe je je tijd ook besteedde in de wereld van RCT, de uren vlogen voorbij. Dus het is natuurlijk supermooi dat we de game opnieuw kunnen beleven op de Nintendo Switch! In 2018 verscheen er al een RollerCoaster Tycoon Adventures-game voor de Switch, maar die mag nu plaats maken voor de Deluxe-versie. RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe neemt ons mee terug naar de nostalgie en het plezier van vroeger in deze gemoderniseerde versie van een geliefde klassieker. Deze vernieuwde editie bevat meer dan 80 gloednieuwe attracties, die je kunt bouwen in drie verschillende gamemodi: Sandbox, Adventure, en Scenarios. Breng de creatieve pretparkontwerper in je naar boven en zet het landschap, de inrichting en de aankleding volledig naar jouw hand.

Of je nu een diehard fan bent van de serie of deze games nog nooit hebt gespeeld, RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe biedt een toegankelijke ervaring voor iedereen. Met de vereenvoudigde mechanics weet iedereen wel iets moois te creëren. Hieronder is de gloednieuwe trailer te bekijken om alvast een indruk te krijgen:

Op 1 november is de game dus digitaal verkrijgbaar. Wil je liever een fysiek exemplaar? Dan heb je geluk, want die komt slechts twee dagen later al uit. Voor meer informatie over de game kun je natuurlijk een kijkje nemen op de officiële website.