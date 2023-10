Salt & Sacrifice bevestigd voor de Switch

Dit vervolg op 2D soulslike Salt & Sanctaury komt binnenkort naar de Switch!

Salt & Sacrifice is onderweg naar de Switch. Dat hebben Ska Studios en Devoured Studios vandaag aangekondigd. Salt & Sacrifice is het vervolg op de Soulslike Salt & Sanctuary, welke in 2018 op de SWitch verscheen. Maar ook Salt & Sacrifice is niet nieuw, deze titel werd vorig jaar al beschikbaar op de Epic Store. De game krijgt dan ook meteen wat extra’s bij release: The Traitor’s Tomb update. Daarin zit een compleet nieuwe dungeon, nieuwe NPC’s, nieuwe bosses, armor sets en meer. De game komt op 7 november naar de Nintendo Switch.

Salt & Sanctuary is een 2D soulslike welke zich afspeelt in het Altarstone Kingdom. Bezeten magiërs maken hier de dienst uit en terroriseren het land met verschrikkelijke elementale verschijningen. Te midden van deze chaos verschijnt echter een groep onwaarschijnlijke helden. “Marked Inquisitors zijn in de steek gelaten verloren zielen, welke de taak hebben gekregen om deze groep magiërs te vernietigen als een soort van boetedoening. Neem de rol aan van zo’n Marked Inquisitor en kies daarbij één van de acht character classes. Vernietig de magiërs om vreemde soorten vlees en botten te verzamelen, welke je omzet naar wapen en armor sets. Creëer je eigen build en herstel het koninkrijk.