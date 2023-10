The Walking Dead: Destinies verschijnt op 17 november

Voor de fysieke versie moet je tot volgend jaar wachten.

Twee maanden geleden werd er een nieuwe The Walking Dead-game aangekondigd. The Walking Dead: Destinies wordt ontwikkeld door Flux Games en uitgegeven door GameMill. Middels een trailer heeft GameMill onthuld dat de game op 17 november 2023 zal verschijnen. Dit zal echter alleen digitaal zijn. Voor de fysieke versie zal je een tijd langer moeten wachten. Die komt op 16 januari 2024 uit. Wegens leeftijdsbeperkingen is de trailer alleen op YouTube met ingelogd account te bekijken. Dat kan je hier doen.

Het is een verhaalgedreven actie-avonturenspel, waarin je de rol van Rick Grimes aanneemt. Je krijgt vele keuzes voor de kiezen waarmee je het lot van personages bepaalt. Het verhaal van de game beslaat de eerste vier seizoenen van de tv-serie, waarbij je de kans krijgt om een alternatieve kant op te gaan. Daarnaast moet je hordes vijanden slachten met verscheidene wapens, als je tenminste nog munitie hebt.

Ben jij fan van The Walking Dead? Lijkt deze game je wat? Laat het ons weten in de reacties!