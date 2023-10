Touch Detective 3 + The Complete Case Files aangekondigd

Drie Touch Detective-games in één collectie!

Vorig jaar kwam Touch Detective 3 + The Complete Case Files uit in Japan op de Nintendo Switch. Het was toen nog niet duidelijk of de game ook naar het Westen zou gaan komen. Tot zojuist, Nicalis heeft namelijk een trailer gedeeld met de aankondiging voor het Westen. De game zal in het eerste kwartaal van 2024 verschijnen. Tevens zal er een fysieke versie komen in Amerika, maar of dat ook in Europa zal zijn is onduidelijk.

Touch Detective 3 + The Complete Case Files bestaat uit meerdere games. Zo bevat het natuurlijk Touch Detective 3, die nooit eerder werd vertaald naar het Engels, maar ook de originele Touch Detective en Touch Detective 2 1/2. Daarnaast krijg je ook twee extra cases met Funghi en een museum vol art en muziek. Al met al een gevuld pakket. In deze point-and-clicks is het doel om de stad te verkennen en aanwijzingen te vinden. Je moet Mackenzie helpen om haar Touch Lists en Investigation Reports te voltooien. Onderweg ontmoet je dan ook nog vele bijzondere personages.

