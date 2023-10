RoboCop: Rogue City geannuleerd voor Nintendo Switch

Zonder officiële aankondiging.

In juli 2022 werd tijdens de Nacon Connect-showcase RoboCop: Rogue City aangekondigd. De game zou naar alle grote platformen komen, waaronder Nintendo Switch. Maar nu blijkt het project toch geannuleerd, zo meldt Nintendo Life.

De game stond oorspronkelijk gepland voor een release in juni 2023, maar werd al vertraagd naar 2 november. En er is inmiddels zelfs een demo uitgekomen op andere platformen waar fans bijzonder enthousiast over zijn. Maar na een lange radiostilte besloot een Facebook-gebruiker op de officiële pagina van de game om een update te vragen. En wat blijkt? De game is stilletjes geannuleerd.

Het ziet er dus naar uit dat Nintendo-fans niet de kans krijgen om Detroit ietsjes veiliger te maken. Jammer! Want met de terugkeer van Peter Weller als RoboCop, werd er enorm uitgekeken naar deze game.

Ga jij de game spelen op een ander platform? Of laat je hem aan je voorbij gaan? Laat het weten in de comments.