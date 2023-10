World of Horror week vertraagd

De console versie komt even wat later!

World of Horror werd inmiddels 5 jaar geleden aangekondigd voor de Nintendo Switch. Enkele maanden terug kreeg deze cosmic horror RPG een releasedatum van 19 oktober, maar dat gaat het helaas niet halen. Vanwege onbekende redenen is de console versie een weekje vertraagd. De game komt nu op 26 oktober naar de Switch. Ook is er een nieuwe trailer vrijgegeven. Deze kun je hieronder bekijken.

World of Horror is een roguelite-style cosmic horror RPG die 100% gemaakt is in MS paint. Het speelt zich af in Ahiokawa, Japan, waar het in de game niet zo goed gaat. Oude goden worden wakker en wurmen zich een weg naar deze wereld, die ondertussen langzaam gek wordt. Het einde van de wereld lijkt nabij, en de enige manier om dit tegen te gaan is de verschrikkelijke en onverklaarbare fenomenen te confronteren. Ga op onderzoek in ziekenhuizen, verlaten scholen, vreemde appartementen en donkere bossen terwijl je de mysteries probeert op te lossen. Geïnspireerd door werken van o.a. horror legendes Junji Ito en H.P. Lovecraft zul je daarbij veel gruwelen tegenkomen!