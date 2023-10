Heroes Dutch Comic Con kondigt nieuwe ‘special guest’ aan

Zou jij met haar op de foto willen?

Op Heroes Dutch Comic Con is er van alles te doen. Van gamen tot cosplay en van danscompetities tot meet en greets. Voor die laatste categorie is er een nieuwe grote naam aangekondigd.

Stel vragen aan Tasya Teles

Niemand minder dan Tasya Teles uit de serie The 100 zal haar opwachting maken op Heroes Dutch Comic Con. Het is mogelijk om haar vragen te stellen tijdens een Q&A-sessie, maar daarnaast kun je ook op de foto of een handtekening scoren. Uiteraard wel tegen betaling. Betalen voor grote sterren is niets nieuws op evenementen zoals deze. Vandaar dat de speciale tickets vaak zo uitverkocht zijn. Is dit niets voor jou? We hebben nog een aantal andere tips besproken die je op conventies als Heroes Dutch Comic Con kan doen. Er is bijvoorbeeld ontzettend veel te doen als het op gamen aankomt. Meestal heeft Nintendo zelfs een eigen stand. Er is echter ook bijna altijd wel een retro gebied en er worden veel toernooien georganiseerd.

Actrice Tasya Teles komt naar Heroes Dutch Comic Con op 18 en 19 november 2023 🎉



Tasya Teles is een Canadese actrice die vooral bekend is van haar rol in de apocalyptische sci-fi hitserie The 100 (2014–2020), gebaseerd op de gelijknamige young adult boekenreeks van Kass Morgan. pic.twitter.com/AZA1UFlnsK — Heroes Dutch Comic Con (@dutchcomiccon) October 20, 2023

Ben jij erbij? Als je in cosplay komt maak je zelfs kans om op onze site te verschijnen!