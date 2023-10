[Review] Sonic Superstars – Reach for the Stars

Slaat SEGA met Sonic Superstars de juiste weg in?

Sinds de overgang van 2D- naar 3D-gameplay zijn lang niet alle Sonic-titels even goed ontvangen door media en fans. Met Sonic Superstars keert SEGA echter terug naar de ‘gouden’ jaren van de blauwe egel waarbij snelle 2D-gameplay veelal centraal staat. Is SEGA dit keer de juiste weg ingeslagen en kunnen we weer van een klassiek goede Sonic-titel genieten? Wij hebben het voor je bekeken!

Terug naar de roots

Al snel wanneer je Sonic Superstars opstart merk je dat deze nieuwe Sonic-titel inderdaad veel wegheeft van de vroegere Sonic-spellen. Dat begint al bij het intro-scherm en wordt direct vervolgd wanneer je de story mode gaat spelen en begint aan de verschillende acts in de verschillende zones. Sonic Superstars biedt de oude vertrouwde 2D-Sonic-gameplay die je van vroeger gewend bent, maar wel met een grafisch moderne twist en leuke nieuwe elementen. Kort gezegd speel je door verschillende zones heen (11 in totaal) welke stuk voor stuk bestaan uit veelal 2 acts en een of meerdere baasgevechten. De zones zijn stuk voor stuk nieuwe werelden maar doen vaak denken aan zones van de klassieke Sonic-titels. Zo doet de eerste zone uit Sonic Superstars bijvoorbeeld enorm denken aan de welbekende Green Hill Zone en is er ook weer een casino-zone van de partij.

In de levels ga je op vaak flinke snelheid naar de eindstreep van het level. Onderweg verzamel je ringen en moet je vijanden ontwijken of verslaan. Raakt een vijand je? Dan verlies je je ringen. Heb je geen ringen meer en wordt je weer geraakt? Dan ben je af. Gamers die oude Sonic-titels hebben gespeeld zullen het enorm herkenbaar doen overkomen, en dat is de game ook.

Nieuwe twists aan vertrouwde gameplay

De klassieke gameplay wordt dit keer aangevuld met een aantal nieuwigheden, waarvan de belangrijkste speciale krachten zijn die je krijgt door Chaos Emeralds te verzamelen. Deze kun je bemachtigen door minigames te spelen die je in levels tegenkomt. Heb je een Emerald binnengehaald? Dan krijg je een speciale kracht die je in de levels kunt gebruiken. Deze variëren van een sterke aanval die je kunt inzetten bij baasgevechten tot het zichtbaar maken van platformen die je normaal niet ziet. Het leuke hieraan is dat je deze nooit daadwerkelijk hoeft te gebruiken, maar het kan wel. De krachten kunnen je helpen een baas te verslaan of in gebieden te komen die je anders niet kan bereiken. Doe je niets met de Emeralds? Dan is er ook niets aan de hand.

Daarnaast zitten de levels vol variatie en leuke gameplay-elementen. Zo zul je soms een stuk vliegen of als een boor onder de grond bewegen. Al deze toevoegingen zorgen ervoor dat de klassieke Sonic-gameplay toch wat verfrissend aanvoelt en het spelen simpelweg nooit gaat vervelen. De levels zitten bovendien ijzersterk in elkaar vol toffe elementen. Veel lof ook voor de baasgevechten, welke origineel zijn en leuk zijn om te spelen. Vaak neem je het op tegen Dr. Eggman, maar je zult ook andere baasgevechten tegenkomen.

Gameplay is top

Uiteindelijk is het bij een Sonic-game vooral belangrijk dat de gameplay goed werkt, en dat doet het. Sonic Team en Arzest hebben een ijzersterke platformer neergezet die de kwaliteit van de vroegere Sonic-games kan evenaren. Met 11 zones is het ook nog eens een uitgebreide Sonic-game en de zones voelen stuk voor stuk fris en origineel aan. Daarnaast kun je de story met verschillende personages doorlopen, te weten Sonic, Tails Amy en Knuckles. De verschillende personages bieden weliswaar een andere ervaring, maar de levels zijn wél grotendeels hetzelfde. Heb je de story mode uitgespeeld? Dan is er een verrassing in de vorm van een nieuwe mode waarbij je de story met het nieuwe personage Trip speelt.

Naast de story mode kun je ook online spelen waarin je het in kleine minigames opneemt tegen andere spelers over de hele wereld. Eerlijk is eerlijk, heel spannend is deze online mode niet en verveling ligt snel op de loer. Maar is het eerlijk om een kwalitatief goede Sonic-titel af te rekenen op een online mode die er in feite ook niet had kunnen zijn? Mij inziens is dat niet helemaal terecht. Gelukkig is de co-op mode wél een stuk beter geslaagd. Het is simpelweg erg leuk om samen met andere spelers door de levels heen te rennen. Wél speel je met z’n allen op één scherm. Dat kan heerlijke chaos veroorzaken, maar soms ook wat irritatie als de een sneller gaat dan de ander, waaronder het gloednieuwe character Trip!

Audiovisueel is Sonic Superstars top, ook op de Nintendo Switch. De game kent een geweldige soundtrack waarbij de muziek pefect past bij de verschillende stages die je speelt. Daarnaast oogt de game kleurrijk en zitten de levels vol detail en loopt de game enorm soepel. Bepaalde effecten missen in de Switch-versie ten opzichte van de PS5-versie, maar SEGA heeft er alsnog voor weten te zorgen dat Sonic Superstars ook op Nintendo’s hybride console straalt zoals een Chaos Emerald!

Conclusie

SEGA kiest met Sonic Superstars duidelijk voor een veilige weg. De game leunt hevig op de gouden jaren van de blauwe egel. De klassieke gameplay wordt aangevuld met wat verfrissende elementen, maar echt revolutionair is de game natuurlijk niet. Gelukkig hebben we hiermee wél een ouderwets goede Sonic-titel voorgeschoteld gekregen met heerlijke gameplay en een audiovisueel spektakel. Met 11 zones, een extra story mode na het uitspelen én co-op multiplayer biedt Sonic Superstars ook best veel waard voor je geld. Ja, de online mode is wat teleurstellend, maar Sonic Superstars houdt zichzelf prima overeind met de main-game zelf!

+ De vertrouwde 2D Sonic-gameplay is terug en hoe!

+ Originele en interessante zones en levels die niet gaan vervelen

+ Voldoende singleplayer content met 11 zones en een extra story mode

+ Audiovisueel top

+ Co-op multiplayer is een leuke toevoeging

– Online mode wat teleurstellend

– Niet mega revolutionair

DN-score: 8,5