Suika Game vanaf nu beschikbaar in het Westen

De hit uit Japan!

Waarschijnlijk heb je nog nooit van Suika Game gehoord. Deze game stelt ook niet veel voor en verscheen in 2021 in Japan. Dit jaar werd de game plotseling opgepakt door streamers en werd het een immense hit. Vorige maand was het zelfs de best verkopende game in de Japanse Nintendo eShop. Vanaf nu is de game ook in het Westen te koop. In de eShop kan je namelijk Suika Game kopen voor slechts €2,99. Al zit er wel een addertje onder het gras. De game bevat alleen Japanse taalondersteuning.

Het idee is simpel. In Suika Game moet je ervoor zorgen dat het fruit niet uit de doos valt. Daarom moet je dezelfde soorten fruit met elkaar laten samenkomen. Laat je bijvoorbeeld twee kleine appels botsen, dan krijg je een grote appel of zelfs een andere fruitsoort. Op die manier moet je ervoor zorgen dat je een hoge score behaald en grote meloenen. Zoals je merkt is het concept simpel genoeg om geen hinder te ondervinden van de missende Engelse taalondersteuning.

Lijkt dit spel je wat? Laat het ons weten in de reacties!