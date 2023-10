Tavern Talk komt naar de Switch

Open de deuren van je eigen herberg en help je klanten met hun avonturen.

De visual novel Tavern Talk vindt volgend jaar zijn weg naar de Switch. De game was het afgelopen jaar razend populair op Kickstarter. Het doel was om $ 20.000 op te halen, maar binnen slechts één dag was dit aantal al verdubbeld. Er is zelfs genoeg geld opgebracht voor een release op de Nintendo Switch!

Maar wat is dit eigenlijk voor game? Tavern Talk is een visual novel die is geïnspireerd op D&D, een fenomeen dat onder andere dankzij titels als Baldur’s Gate 3 weer helemaal in de schijnwerpers staat. De actie beperkt zich in deze nieuwe titel echter tot een minimum en is dus ideaal voor wie een kabbelende maar toch intrigerende ervaring zoekt. Jij kruipt namelijk in de huid van een herbergier. Als waard van de Wayfarer’s Inn voorzie jij jouw uiteenlopende clientèle van speciale dranken. Speciaal, want met jouw brouwsels beïnvloed je het lot van je trouwe klanten.

Terwijl jij een steeds grotere selectie drankjes serveert, leer je de unieke persoonlijkheden van de taveernebezoekers kennen en zorg je ervoor dat ze zich thuis voelen in jouw etablissement. Verzamel ondertussen verschillende geruchten die uitgroeien tot quests voor de avonturiers aan de bar. Maar er roert zich ook een kwaad dat het land bedreigt. In jouw kleine studeerkamer vogel jij wat er nou precies aan de hand is. En hey, degenen die terugkeren van hun quests hebben soms iets leuks voor je, waar jij je herberg weer mee opfleurt.

Het ziet ernaar uit dat deze visual novel in 2024 te spelen zal zijn. Ben je nog niet helemaal overtuigd (hoe dan?), bekijk hieronder dan de trailer. Overigens loopt de Kickstarter-campagne nog steeds, dus als je wilt bijdragen aan dit project, kan dat hier.