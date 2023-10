Mail Time gameplaybeelden verschenen

Krijg hier een sterke eerste indruk van deze gezellige postbezorggame

Mail time is sinds afgelopen donderdag verkrijgbaar in de Nintendo eShop. Om de release van de game te vieren heeft het YouTube-kanaal Handheld Players een gameplayvideo van 25 minuten geüpload. Hierin krijg je een goede indruk van de game. In de gameplaybeelden maken wij onder andere kennis met Egbert de eekhoorn. Egbert heeft helaas last van geluidsoverlast. Zijn buren draaien namelijk hele harde muziek om 08:00 s’ ochtends, hierdoor kan Egbert helaas niet goed slapen. Hij heeft daarom een ‘formele’ klachtbrief voor zijn buren geschreven. Aan jou de taak om deze op jouw eigen tempo te bezorgen. De beelden zijn hieronder te zien. Ben je op basis van de gameplay geïnteresseerd in Mail Time? Wij mochten de game vorig jaar op Gamescom al even uitproberen. Lees hier wat we er toen van vonden.

Mail Time is een zogenaamde “Cozy” game, waarin je de post bezorgd. Grijp je paddenstoelen hoed en maak je klaar om pakketjes, brieven en een hele sloot aan andere kleine dingetjes te bezorgen aan de inwoners van Grumblewood Grove. Je hoeft je verder geen zorgen te maken over vijanden of deadlines, dit is een avontuur dat je mag beleven op een tempo die jou goeddunkt. Verken de grappige verhaallijnen van de inwoners, van een slak met een geheime liefde tot hamsters die wel erg snackerig zijn. Of je nou je best doet om zo efficiënt mogelijk te zijn of juist even stopt om de bloemetjes te bekijken, Mail Time kun je beleven zoals jij wilt.