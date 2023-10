[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 43

Met volgende week een aantal interessante titels!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Just Dance 2024 Edition

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99 – 24 oktober 2023

Het is weer tijd om te dansen! Het nieuwe deel van Just Dance is hier, met nieuwe muziek, nieuwe coaches en nieuwe visuals om van te genieten terwijl je probeert meer punten te halen dan je tegenstanders. De game bevat zo’n 40 nieuwe nummers waaronder Flowers van Miley Cyrus, Tití Me Preguntó van Bad Bunny, How You Like That van BLACKPINK, I Want to Dance With Somebody van Whitney Houston, Sail van AWOLNATION en My Name Is van D Billions.

Dave The Diver

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 26 oktober 2023

Dave The Diver is een singleplayer adventure RPG. Deze indie kwam vorig jaar oktober naar Steam en werd vrijwel meteen bestempelt als indie hit. In de game speel je als Dave, een duiker die overdag vissen vangt om deze ’s avonds te serveren in zijn sushi restaurant. De game gaat echter verder dan dat. Niet alleen zul je een hele cast aan interessante personages ontmoeten en de mysteries van de oceaan ontdekken, maar de game wordt geprezen om de vele andere dingen die er te doen zijn. Van managment sim tot de vele andere mini-games die de game compleet anders benaderen, in Dave The Diver heb je altijd wat te doen!

CRYMACHINA

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99 – 27 oktober 2023

CRYMACHINA is een actie gevulde RPG die zich afspeelt in een wereld waarin mensen al duizenden jaren geleden zijn uitgestorven. Echter is nog niet alle hoop verloren. Synthetische wezens genaamd Dei Ex Machina hebben de opdracht gekregen om de mensheid weer terug te brengen. De drie hoofdkarakters hebben de zielen van overleden mensen in hun lichaam geplant gekregen en gaan met hun eigen redenen en overtuigingen proberen mens te worden.

Wat verder verschijnt in de week van 23 tot en met 29 oktober:

24 oktober: Archetype Arcadia

24 oktober: Just Dance 2024 Edition

24 oktober: Metal Gear Solid Master Collection Vol.1

24 oktober: Metal Gear Solid – Master Collection Version

24 oktober: Metal Gear Solid 2: Sons Of Liberty – Master Collection Version

24 oktober: Metal Gear Solid 3: Snake Eater – Master Collection Version

24 oktober: Metal Gear + Metal Gear 2 Solid Snake

24 oktober: Pickleball Smash

24 oktober: Car for Sale Simulator 2023

24 oktober: Dreams of Geisha

24 oktober: Enchanted Portals

24 oktober: Golf Hole in Two

24 oktober: Springtime Hike

25 oktober: Composer World

25 oktober: Swapshot

26 oktober: Hana Awase New Moon – Himeutsugi Volume-

26 oktober: Hana Awase New Moon – Mizuchi Volume –

26 oktober: Hana Awase New Moon – Karakurenai / Utsutsu Volume

26 oktober: Hana Awase New Moon – Iroha Volume-

26 oktober: even if TEMPEST: Dawning Connections

26 oktober: Spin Rhythm XD

26 oktober: Seaside Driving

26 oktober: Get Me Out, Please

26 oktober: Kickback Slug: Cosmic Courier

26 oktober: Illuminaria

26 oktober: Varenje: don’t touch the berries

26 oktober: Hamster on Rails

26 oktober: Horror Tale 2

26 oktober: Gordian Quest

26 oktober: The Kitty in The Trapping Garden

26 oktober: Animal Kart Racer 2

26 oktober: A Perfect Day

26 oktober: Wetory

26 oktober: VISCO Collection

26 oktober: Space Storeship

26 oktober: Wet Steps

26 oktober: Nyanzou & Kumakichi: Laten we een bloementuin maken

26 oktober: Lumiere Magna

26 oktober: Frog Detective: The Entire Mystery

26 oktober: Paintball 3 – Candy Match Factory

26 oktober: Great Ambition of the Slimes

26 oktober: Horror Gallery

26 oktober: Paper Dash: Ghost Hunt

26 oktober: Jump, Race, Fly Bundle.

27 oktober: DreamWorks Trolls Remix Rescue

27 oktober: Barbie Dreamhouse Adventures

27 oktober: Alive Paint

27 oktober: Desolatium

27 oktober: Hero Survival

27 oktober: Kraken Odyssey

27 oktober: 30 Sport Games in 1

27 oktober: Murder is Game Over

27 oktober: Save the World

