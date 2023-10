Roguelike brawler Hellboy: Web of Wyrd krijgt laatste trailer

Dit originele Hellboy verhaal is nu te spelen op de Nintendo switch!

Hellboy Web of Wyrd verscheen eerder deze week op de Nintendo Switch. Om iedereen nog even een laatste kijkje te geven van de game is er nu een laatste trailer verschenen, de launch trailer. Hierin wordt nog even goed laten zien hoe de roguelike action adventure game eruit ziet. De trailer kun je hieronder bekijken.

Hellboy Web of Wyrd bevat een origineel verhaal, welke geschreven is in samenwerking met Dark Horse Comics en bedenker Mike Mignola. In game wordt Hellboy op verschillende missies gestuurd welke achteraf allemaal verbonden zijn door de mysterieuze nalatenschap van “The Butterfly House.” Dit is niet alleen een huis maar een poort naar een vreemde dimensie genaamd de Wyrd. Wanneer een agent van het B.P.R.D. op onderzoeksmissie naar dit huis gaat verdwijnt hij. Het is daarna aan jou als Hellboy, en je team van Bureau agenten om deze verdwenen collega terug te vinden. Kun jij de vreemde mysterieus van dit huis en de poort oplossen?