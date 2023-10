Cult of the Lamb gratis speelbaar met Games op Proef

Speel de hele game gratis tot 31 oktober.

De nieuwste titel die Nintendo gratis aanbiedt met Games op Proef is indie-hit Cult of the Lamb. Zo maakt het bedrijf bekend op Twitter/X. De game is voor Nintendo Switch Online-abonnees zonder extra kosten volledig uit te spelen tót 31 oktober.

Aan alle leden van #NintendoSwitchOnline: jullie kunnen #CultOfTheLamb nu downloaden en tot 31 oktober gratis spelen!



Download de game: https://t.co/IZmT3PnC8y pic.twitter.com/XmacsDQSFq — Nintendo Nederland (@NintendoNL) October 25, 2023

Cult of the Lamb is een roguelike, ontwikkeld door Massive Monster en uitgegeven door indie-grootheid Devolver Digital. In de game speel je een schattig lammetje dat met kwade krachten een sekte begint. Het is aan de speler om het Woord van jouw geloof te verspreiden en jouw sekte te laten groeien… goedschiks of kwaadschiks. Het klinkt als een belachelijke synopsis, maar juist daarom wist Cult of the Lamb in korte tijd enorm populair te worden toen de game uitkwam in augustus vorig jaar.

Met Games op Proef krijgen Nintendo Switch Online-leden de kans om games voor een bepaalde tijd volledig gratis te spelen. Het gaat hier niet om een demo of proefversie. Als je de tijd hebt, kun je in de tijd dat een game beschikbaar is deze volledig uitspelen. Lukt het jou om jouw sekte van de grond te krijgen? Je hebt tot 31 oktober de tijd om jezelf te bewijzen.

Heb jij deze game nog niet gespeeld, maar ga je het nu een kans geven? Laat het weten in de comments!