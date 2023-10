Mario Party 3 verschijnt vrijdag voor Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-leden

Over een paar dagen gaat het feestje al beginnen!

Zo nu en dan kunnen Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-leden aan de slag met een oude game op hun Nintendo Switch. Aanstaande vrijdag gaat dit weer gebeuren, want dan kunnen we aan de slag met Mario Party 3. Om dat te vieren heeft het YouTube-kanaal Nintendo Nederland vanochtend een video geüpload. In die video, welke je onderaan dit artikel kunt bekijken, zijn wat gameplaybeelden van het Nintendo 64-spel te zien.

Je zal het misschien niet geloven, maar het is alweer bijna 22 jaar geleden toen Mario Party 3 op 16 november 2001 in Europa op de Nintendo 64 verscheen. In het derde Mario Party-spel ga je uiteraard opnieuw met jouw favoriete personage aan de slag met talloze nieuwe minigames zoals Snowball Summit, Bounce ‘n’ Trounce en Mario’s Puzzle Party. Deze korte spelletjes kom je onder andere tegen op de spelborden Deep Bloober Sea en Waluigi’s Island. Gaat het jou lukken om als eerste te eindigen?