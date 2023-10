Nintendo lijkt een doodvonnis te tekenen voor community toernooien

Nintendo heeft een aantal regels opgesteld voor toernooien. Sommigen zijn goed, maar veel slaan de plank mis.

Nintendo heeft nog geen drie weken geleden hun Europese Kampioenschappen voor Splatoon 3 en Mario Kart 8 gehouden, maar helaas lijkt het er op dat ze voor community toernooien de teugels flink gaan aantrekken. Dit in zeer uitgebreide guidelines die vanaf 15 november ingaan.

Hoewel er zeker regels zijn waarvan iedereen kan zeggen, is het overgrote deel zo enorm beperkend dat het lijkt alsof Nintendo community toernooien de kop in wil drukken. Goede punten die worden gemaakt zijn bijvoorbeeld dat de toernooien open moeten zijn voor iedereen. Er mag geen discriminatie plaatsvinden. Ook mogen er geen campagnes gevoerd worden met persoonlijke overtuigingen. Denk hierbij aan geloof en politiek bijvoorbeeld.

Echter, de huidige taal van de guidelines heeft ook flink wat slechte punten. Zo mogen spelers alleen gebruik maken van officiële hardware en accessoires die Nintendo heeft uitgebracht of gelicenseerd heeft. Spelers met een lichamelijke beperking die een speciale controller of tool gebruiken worden hierdoor al snel buitengesloten. Bijvoorbeeld als ze de Logitech Adaptive Gaming Kit gebruiken.

Verder zijn er limieten geplaatst op prijzen, aantal spelers, deelname kosten en meer. Toernooien mogen dit geld alleen gebruiken voor prijzen en locaties. Met de maxima van een offline toernooi zou een organisator dus € 4.000,- kunnen ophalen met deelnemers. Met de prijs van verschillende locaties wordt het een stuk lastiger. Ja, bezoekers mag je ook geld aan vragen, maar dit mag alleen aan kosten besteed worden, niet aan prijzen voor spelers.

De hardst geraakte game

En hoewel er echt nog wel meer in staat waar ik twijfels over heb, is er één regel die een bepaalde game extra hard raakt. Het gaat hier om gebruik van intellectual property van derde partijen buiten Nintendo om. Mogelijk zie je al waar ik naartoe ga met deze regel. Ik doel hier natuurlijk op Super Smash Bros. Ultimate. Deze game heeft personages die een licentie hebben van verschillende bedrijven. Hoewel het kan zijn dat er een uitzondering is gemaakt hiermee is dat nergens onderkend. Waarschijnlijk moeten organisaties dus vanaf nu toestemming vragen aan onder andere: Bandai Namco, Capcom, Microsoft, SEGA, Square Enix en Disney.