Pokémon brengt onverwachts Detective Pikachu animatie short uit

Een korte animatie over een ochtend van Detective Pikachu is verschenen op het kanaal van Pokémon.

Begin deze maand verscheen Detective Pikachu Returns op de Switch. Deze game hebben wij in onze review al uitgebreid besproken. Het is echter niet het laatste wat we van de bijzondere detective zien. Vandaag is er namelijk redelijk onverwachts een animatie online verschenen. De korte animatie van iets minder dan 6,5 minuten focust op een ochtend in Tim’s appartement. Tim zijn flan, een soort karamel pudding, is verdwenen en Pikachu gaat op onderzoek uit. Resulterend in een bijzondere dader.

Er een bijzondere 3D-animatiestijl gebruikt en zeker de moeite waard om even het filmpje te kijken.