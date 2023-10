Releasedatum Spirittea bekend

Stardew Valley meets Spirited Away.

De lieflijke game Spirittea komt dit jaar nog naar de Nintendo Switch. Uitgever No More Robots en ontwikkelaar Cheesemaster Games een definitieve releasedatum bekendgemaakt: vanaf 13 november is de titel te spelen.

Hoewel dat niet lang meer wachten is, hebben we er al een behoorlijke periode van radiostilte erop zitten. Spirittea was namelijk gepland voor 2022, maar is toen vertraagd. Dat de releasedatum nu eindelijk aan de horizon is, moeten we natuurlijk vieren met een spiksplinternieuwe trailer. En we zeggen wel trailer, maar ga er gerust even voor zitten: de video is ruim 8 minuten lang. Hij is hieronder te bekijken:

Wat als eerste opvalt, is de gelijkenis met Stardew Valley, een game die al snel is uitgegroeid tot een klassieker. Het is dan ook geen verrassing dat Spirittea hierop is geïnspireerd. Andere inspiratiebronnen zijn bijvoorbeeld Spirited Away. Er zijn ergere dingen om je game op te baseren – onze interesse heeft het in ieder geval gewekt. De game heeft thee, een kat, en minigames, en barst van de persoonlijkheid. Wat wil je nog meer?

Wat zat er in die thee?

Toen de game vorig jaar zou uitkomen, hebben we al een korte samenvatting gegeven. Maar omdat het alweer een tijdje geleden is, doen we het gewoon nog eens dunnetjes over. In Spirittea kruip jij in de huid van een schrijver die het platteland opzoekt om inspiratie op te doen voor een nieuw boek. Omdat je echter uit een mysterieuze theepot drinkt, begin je overal geesten te zien: de geestenwereld overlapt met de echte wereld. Zo ontmoet je Wonya, een ‘cat spirit’ die je de sleutels geeft van een oud badhuis waar geesten lekker kunnen ontspannen (zie je de link met Spirited Away al?). Aan jou de taak om NPC’s en geesten te helpen, terwijl je van dag tot dag leeft (zie je de link met Stardew Valley al?). Ondertussen upgrade je het badhuis, waar elke geholpen geest op den duur verschijnt om door jou in de watten gelegd te worden. Kortom: het is een life sim, management-game en detectivegame in één.

Ga jij Spirittea spelen nu de game eindelijk uitkomt? Laat het ons weten in de reacties.