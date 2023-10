[Review] Trust GXT 489 Fayzo – Een fijne koptelefoon om mee te gamen!

Zijn wij positief over deze nieuwe koptelefoon van Trust? Je leest het hier!

Ongeveer drie maanden geleden gingen wij aan de slag met de GXT 415 ZIROX van het merk Trust. Eerder deze maand zijn de nieuwste koptelefoons van hetzelfde merk aangekondigd, waaronder de Trust GXT 489 Fayzo. Deze headset heeft een prijskaartje van €39,99, maar lijkt ondanks dat alsnog vrij simpel. Daarom namen wij de GXT 489 Fayzo onder de loep om uit te zoeken of deze koptelefoon alsnog zijn geld waard is.

Waar dient deze kabel precies voor?

Omdat de Trust GXT 489 Fayzo een bedrade koptelefoon is, is de uitpak ervaring niet heel spannend. Toch maak je wel meteen kennis met het product. Zo wordt bijvoorbeeld meteen al duidelijk dat je de microfoon van de headset af kunt halen. Dit komt omdat de microfoon nog niet aan de koptelefoon zit als je de doos openmaakt. Nu we het toch over de microfoon hebben, kan ik ook meteen wel zeggen dat er een stevige popfilter is bijgeleverd. Deze moet je echter nog wel zelf op de microfoon plaatsen.

Buiten de standaard documentatie en de rubberen 3,5mm-audiokabel om, zit er ook nog een andere bijzondere kabel in de doos. In het informatieboekje staat hierover niks, maar uiteindelijk vond ik op de doos wat over deze kabel. Het zou namelijk gaan om een kabel die gesplitst wordt naar een audiokabel en microfoonkabel. Voor zover ik weet hebben alleen sommige computers deze poorten gesplitst, maar wellicht heb ik het fout. Ondanks dat heb ik wel een goede functie gevonden voor deze kabel. Omdat de 3,5mm-audiokabel maar een lengte heeft van 120 centimeter, heb ik deze kabel verlengd door middel van die andere kabel. Daardoor heb je namelijk in totaal een lengte van 220 centimeter waardoor ik nu wel gemakkelijk kon gamen in de dock. Een kabel van 1,2 meter is perfect als je graag met jouw Switch in handheldstijl gamet, maar als je Switch in de dock op je bureau staat is dat toch echt wel te kort. Let er alleen wel op dat als je deze verlengde kabel gebruikt dat de functie van de microfoon dan wegvalt.

Mooi geluid voor gamen, iets minder goed voor muziek

Als ik een koptelefoon mag reviewen zorg ik er altijd voor dat ik, zover dat kan, alleen maar dat bepaalde apparaat gebruik. Daardoor kan ik aan het geluid wennen en vergelijk ik de headset bijvoorbeeld niet met mijn eigen oordopjes of koptelefoon die een stuk duurder zijn. Als ik heel eerlijk ben hoefde ik niet eens te wennen aan het geluid en vond ik de Trust GXT 489 Fayzo meteen al goed klinken. Hierdoor was ik eigenlijk best verrast. Zeker als je lekker aan het gamen bent hoor je alles goed om je heen. Dit was trouwens ook het geval bij Super Mario Bros. Wonder. Omdat het spel net uit was gekomen, heb ik die game lekker gespeeld met deze headset op. Daarbij merkte ik onder andere dat de muziek bij deze titel voor de prijs redelijk zuiver klonk en dat de pratende bloem in de verte klonk als ik daar al voorbij was gelopen.

Natuurlijk heb ik niet alleen maar spelletjes gespeeld, maar ben ik ook films en series gaan kijken en kon ook het luisteren naar muziek natuurlijk niet ontbreken tijdens mijn reviewperiode. Tijdens films en series merkte ik dat de stemmen duidelijk te verstaan waren, al klonken de stemmen niet super helder. Dit komt denk ik doordat de bass nogal flink aanwezig is, wat je vooral merkt als je naar muziek luistert. Dan liggen de lage tonen wat meer op de voorgrond waardoor de details van de middentonen en hoge tonen wat op de achtergrond komen te staan. Als je van bass houdt zul je vast tevreden zijn, maar wat mij betreft had het nét ietsjes minder gemogen.

Is het erg dat deze koptelefoon bedraad is? Nee hoor!

Ik wil ook nog iets toevoegen omdat deze koptelefoon bedraad is. Voor de 40 euro, wat de Trust GXT 489 Fayzo kost, zijn er namelijk ook zeker draadloze koptelefoons te koop. Als je dat per se wilt is deze koptelefoon helaas niks voor jou. Ondanks dat zorgt de 3,5mm-audiokabel ervoor dat je geen last hebt van ruis of vertragingen. Dit kan bij bluetooth headsets rondom deze prijs nog wel eens het geval zijn naar mijn ervaring. Daarom vind ik het persoonlijk niet heel erg dat de GXT 489 Fayzo bedraad is, maar draadloos had natuurlijk wel een mooie functie geweest als deze goed was uitgevoerd.

Als laatste kan ik trouwens heel kort over de kwaliteit van de microfoon zijn. Voor de prijs klinkt deze naar mijn mening echt heel goed. Zeker met de popfilter op de microfoon hoor je alles enorm zuiver en ben je erg duidelijk te verstaan. Mocht je dus bijvoorbeeld graag Fortnite spelen, dan kun je jezelf in ieder geval goed verstaanbaar maken!

Een fijne koptelefoon die je uren achter elkaar kunt dragen

Laat ik meteen maar met de deur in huis vallen en zeggen dat de Trust GXT 489 Fayzo verbazingwekkend licht aanvoelt. Dat klopt ook, want de koptelefoon weegt inclusief microfoon maar 255 gram. Je zou misschien denken dat de kwaliteit dan vast slecht zou zijn, maar dat is echt niet zo. Ondanks dat de headset van plastic gemaakt is, voelt ‘ie erg stevig aan en zal die vast niet snel breken. In het midden van de hoofdband zit trouwens een kussentje waardoor die, in combinatie met de zachte oorkussens, uren zonder irritatie op je hoofd kan zitten. Daardoor kun je ongestoord achter elkaar gamen of films en series kijken.

Tevens wil ik nog melden dat de volumeregelaar, het microfoon muteknopje en het verstelbare gedeelte van de GXT 489 Fayzo erg mooi zijn weggewerkt in het design. Hoewel het verstellen wat mij betreft iets soepeler had mogen gaan, heb ik tijdens mijn reviewperiode geen last gehad dat de koptelefoon uit zichzelf kleiner of groter werd. Ook hier is de kwaliteit dus weer goed.

Conclusie

Al met al kan ik toch wel zeggen dat ik tevreden ben met de Trust GXT 489 Fayzo. De bouwkwaliteit is echt goed en hetzelfde geldt voor de geluidskwaliteit tijdens het gamen. Daarbij is het is fijn dat de goed klinkende microfoon van de koptelefoon af gehaald kan worden als je deze niet gebruikt. Mocht je heel erg van bass houden, ook tijdens het luisteren van muziek, dan raad ik je deze headset zeker aan. Mocht je toch liever meer details horen in de muziek, dan kun je denk ik beter ergens anders naar zoeken. Ik vind het trouwens jammer dat de 3,5mm-audiokabel te kort is om te gamen als je Switch in je dock op je bureau staat. Er is hier wel een trucje voor door de andere kabel te gebruiken, maar dan valt het gebruik van de microfoon weg. Hoe dan ook raad ik de GXT 489 Fayzo van Trust zeker aan omdat ‘ie voor vele apparaten te gebruiken is en het geluid over het algemeen redelijk goed klinkt voor het bedrag van €39,99.

+ Het geluid klinkt tijdens de gamesessies best goed

+ De microfoon klinkt erg goed voor de prijs

+ Je kunt de koptelefoon zonder probleem uren achter elkaar gebruiken

+ Ik ben zeer tevreden over de bouwkwaliteit

– De audiokabel had langer mogen zijn

– Bass is flink aanwezig als je luistert naar muziek

DN-score: 8,0