9 Years of Shadows komt op 9 november naar de Switch

Onderzoek een duister kasteel en vecht tegen gigantische eindbazen in 9 Years of Shadows!

Ontwikkelaar Courtesy of Games en uitgever Freedom Games hebben vandaag de (Switch)releasedatum van 9 Years of Shadows onthuld. De game werd oorspronkelijk aangekondigd in juni 2022 en is al een paar maanden speelbaar op PC. Vanaf 9 november kunnen Switchbezitters dan eindelijk ook met deze metroidvania aan de slag. Dit heeft de ontwikkelaar aangekondigd in een trailer die je hieronder kunt bekijken. Wij hebben de game vorig jaar al even op de Gamescom mogen spelen. Lees hier wat wij er toen van vonden.

9 Years of Shadows is een metroidvania waarin je speelt als een jonge krijger, genaamd Europa. Zij is opgegroeid in een sombere wereld, waarin elk object en wezen is beroofd van kleur. De inwoners hebben hun plezier en hoop daarmee verloren. Van deze letterlijk afgrijselijke realiteit heeft de wereld al ruim 9 jaar last. Deze duistere vloek komt voort uit een oud weeshuis genaamd Talos Castle. Als Europa ga jij in dit kasteel op zoek naar de bron van de duisternis om kleur terug te brengen naar de wereld. Ondertussen ontdek en hanteer je allerlei elementaire wapens die jou in staat stellen om door dit kasteel te navigeren en gigantische eindbazen te lijf te gaan. Terwijl jij deze angstaanjagende beesten in mootjes hakt luister je naar een soundtrack, gecomponeerd door: Michiru Yamane en Norihiko. Zij zijn bekend van hun werk achter de Metal Gear Solid- en Castlevania franchise.