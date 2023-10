DAVE THE DIVER krijgt launch trailer

Deze populaire indiehit is sinds vandaag eindelijk speelbaar op de Switch!

Een Switch port van de populaire indiehit DAVE THE DIVER werd aangekondigd tijdens de laatste Nintendo Direct. Vandaag duikt Dave dan eindelijk naar Nintendo’s hybride console. Om de launch van deze indie darling te vieren heeft uitgever MINTROCKET een launch trailer voor de game gedeeld. Hierin worden gameplaybeelden leuk afgewisseld met allerlei grappige live action opnames. De trailer is onder dit artikel te bekijken.

DAVE THE DIVER is een singleplayer adventure RPG. In de game spelen we met Dave, een duiker die overdag vissen vangt en s’avonds een sushi restaurant runt. Tijdens het vissen vangen bevat de game diverse rogue-like elementen. Je gebruikt een harpoen en diverse andere wapens om vissen te vangen. Deze kun je vervolgens upgraden met allerlei resources die je gedurende de dag hebt verzameld. Hierdoor kun je Dave voorbereiden op de gevaren die zich schuil houden in the unknown. Samen met Dave en zijn crew ontrafel je de geheimen van het mysterieuze blauwe gat.