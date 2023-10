Doug Bowser vertelt over de geheimhouding van Mario’s stemacteur

Nintendo vind genieten van de stem belangrijker dan de nadruk op de acteur.

Nintendo kondigde in augustus aan dat Charles Martinet ging stoppen als stemacteur van Mario. In de tussentijd bleef het de afgelopen maanden dan ook niet stil in de Nintendo community. Er werd volop gespeculeerd wie de nieuwe stem van Mario ging inspreken in het recent verschenen Super Mario Bros. Wonder. Inmiddels weten we nu iets meer dan een week dat Kevin Afghani het stokje heeft overgenomen. In een interview met Wired heeft Nintendo president Doug Bowser nu meer bekendgemaakt over de geheimhouding van Mario’s stemacteur. Hij vertelde hier over het volgende:

“We willen dat mensen genieten van de gameplay ervaring, en als ze genoten van de stem achter de ervaring dan is dat voor ons het belangrijkste en niet persé de nadruk op Mario’s acteur” Doug Bowser

Nintendo heeft eerder aangekondigd dat ze Mario’s stemacteur niet van te voren wilden aankondigen. Dit werd echter toch een beetje geforceerd door de fans nadat de stemacteurs werden opgehaald uit een datamine van een winkel demo. Mensen dachten oorspronkelijk dat Mick Wingert Mario ging spelen, maar dit werd ontkent door zijn agent. Afghani kondigde op X(voorheen Twitter) aan dat hij de stem had ingesproken. Een week voor de release van Super Mario Bros. Wonder

