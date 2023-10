Nieuwe trailer The King of Fighters XIII Global Match

De game moet uitkomen op 16 november 2023.

The King of Fighters XIII krijgt een nieuwe versie en die staat gepland voor een release op 16 november! Om dat te vieren heeft SNK een nieuwe trailer vrijgegeven waarin de actie van deze stijlvolle fighter goed tot z’n recht komt. Bekijk de trailer hier:

The King of Fighters XIII Global Match is een nieuwe versie van The King of Fighters XIII uit 2010. In deze opgepoetste versie heeft onder ander de Rollback Netcode een behandeling gekregen.Volgens SNK moet dat voor een vloeiendere online ervaring zorgen. Mocht jij het slot van de Ash Crimson-sage dus nog niet hebben gezien, wat we je na de desastreuse twaalfde deel niet kwalijk nemen, dan krijg je nu de kans dit goed te maken. The King of Fighters XIII wordt door de Fighting Game Community op handen gedragen.

De trailer sluit af met de extra’s die je bij de digitale versie van de game krijgt. Nintendo Life merkt alleen terecht op dat er ook fysieke versies van de game zullen verschijnen. Pixnlove regelt de distributie, maar let op… deze luxe versies zijn aan de prijzige kant.

