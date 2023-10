[Special] De Nintendo European Championships door de ogen van Spelers

Wij konden na het Nintendo EK nog even met wat spelers praten over hun ervaringen en tips.

Bijna drie weken geleden waren de Nintendo European Championships. Waar spelers van Splatoon 3 en Mario Kart 8 Deluxe streden om de Europese titel en een trip naar de World Championships in Japan. Helaas hebben de Nederlandse spelers in zowel Splatoon als Mario Kart niet gewonnen, maar we hebben ze toch even kunnen spreken. Tijdens het toernooi hebben we nog met spelers van Splatoon kunnen spreken en achteraf met de speler van Mario Kart.

Splatoon 3

Van Splatoon hebben we de kans gekregen om eerst met het Nederlandse team te praten. Later ook nog kort met het winnende team uit Duitsland, KaiZer. Met beide teams hebben we gekeken naar hun ervaring op het toernooi en ook naar wat tips voor beginnende spelers.

Hollandtis

Voor Hollandtis was de ervaring van het toernooi in elk geval geweldig. Hoewel ze niet door de poulefase heen kwamen was het hele team in overeenstemming dat het hele toernooi een goede ervaring was. Het toernooi was van hun grootser opgezet dan voorgaande toernooien. Zelfs vergeleken met Parijs in 2019.

Natuurlijk was er teleurstelling over het feit dat het team niet doorwas. Toch waren ze over het algemeen blij met de potjes die ze hebben gespeeld. De waren namelijk voor het merendeel enorm spannend. Ieder potje had met een minimaal verschil anders kunnen eindigen. Veel kijkers en deelnemers hebben daar ook over gesproken met het team wat ze toch een goed gevoel geeft.

Hoewel het team een mix is van nieuwere spelers en bekenden van de European Championships dachten ze zeker een kans te hebben gehad mochten ze de top vier bereikt hebben. Ondanks dat andere landen veel professioneler opgezet zijn en ze zichzelf niet als professioneel zien door het gebrek van organisatie achter hun team.

Toen ze werd gevraagd wat de kansen zijn van KaiZer op het wereldtoneel, was het antwoord dat het mogelijk is om hoog te eindigen, maar dat het enorm lastig gaat zijn. Esports is in Japan en Amerika namelijk veel groter.

Voor spelers die zelf mee willen doen wordt aangeraden om community servers te vinden en met online spelen te ontdekken welke setup bij jou past. Aangezien niet ieder wapen voor iedereen geschikt is. Bovendien moet je eigenlijk wel gyro-besturing aanzetten, anders heb je altijd een nadeel. Tot slot is het aangeraden om de site Sendou te gebruiken. Deze site heeft flink wat hulpmiddelen voor de speler. Zoals een build analyzer.

KaiZer

KaiZer overwon de competitie natuurlijk in hun thuisland, maar zeker was dat niet van tevoren. Dit team is namelijk zo’n één tot anderhalf jaar geleden bij elkaar gekomen. In een normale week trainen ze gemiddeld één à twee uur op drie van de zeven dagen. Voor het EK konden ze echter alleen de laatste twee weken oefenen. Ervoor was er namelijk een maand rust vanwege examens.

Hoewel ze erkennen dat het publiek wat voor een groot deel voor hun was zeker heeft geholpen om focus te krijgen op het spel, denken ze dat ze kans hebben om Amerika en Azië te verslaan komende januari.

Mario Kart 8 Deluxe

Aangezien we helaas niet tot het laatste moment aanwezig konden zijn op het toernooi zelf hebben we op een later moment contact gezocht met Alpaco, de Nederlandse speler voor Mario Kart. Doordat we hier wat meer ruimte hadden is dit meer als echt een interview geweest.

DN: Allereerst was ik benieuwd hoe het toernooi door jou ervaren is. Zeker Mario Kart heeft niet veel aandacht gehad met officiële toernooien namelijk.

Alpaco: Ik vond het toernooi supergaaf en het was echt een ervaring die wel bij mij blijft hangen. Het is natuurlijk vet om zoiets mee te maken, ook omdat ik dat nog nooit eerder heb gedaan. Mario Kart krijgt inderdaad niet veel aandacht als het gaat om dingen zoals dit, daarom heb ik ook zeker genoten van de kans die ik hiervoor kreeg. Voor veel mensen inclusief mijzelf zou het wel leuker zijn als er meer van dit soort toernooien waren en ook op grotere schaal (zoals nu bij de Europese Kampioenschappen).

DN: Hoe was de ervaring om voor het publiek te spelen. Leidde dit je af of gaf het je juist extra motivatie om te winnen?

Alpaco: Om te spelen voor een publiek en wetende dat er een stream is waar mensen naar je kijken was voor mij juist gaaf. Ik was wel een beetje nerveus, maar dat zou ik ook zijn als ik niet voor een publiek te spelen, het had dus weinig invloed op mij. Verder wist ik dat mijn ouders en vrienden aan het kijken waren, dus gaf me dit wel motivatie om mijn best te doen. Ik heb me dus ook vooral gefocust op het spel.

DN: Kende je al andere spelers die in de finale zaten?

Alpaco: Ik kende alle spelers al vanuit de online community die wij bij Mario Kart hebben.

DN: Mario Kart toernooien zijn erg onbekend voor buitenstaanders, Super Smash Bros. hoor je bijvoorbeeld vaker iets over. Hoe ben je zo goed geworden om bij deze top 24 te komen?

Alpaco: Ik heb altijd al Mario Kart gespeeld sinds dat ik klein was. De eerste game waar ik een hoger level kreeg was op de Wii U, en toen 8 Deluxe uitkwam heb ik deze gekocht en gespeeld, maar ben toen vrij snel gestopt in 2017. Ik ben toen in 2019 het weer gaan spelen en dat was het moment dat ik heel snel aan het verbeteren was in het spel. Ik speelde voorheen altijd Time Trials, maar nu ging ik ook online spelen (met een team) en ben ik in de loop der tijden beter geworden, door veel te spelen en tegen mensen te spelen die beter zijn dan mij of op een gelijk level liggen. Ook keek ik streams van de beste spelers en leerde van hun manier van spelen.

DN: Hoe vaak/lang speel je Mario Kart en oefen je dan echt de meta of speel je ook nog wel eens met een andere configuraties?

Alpaco: Ik speel ongeveer 15 uur per week en dan speel ik echt de meta. Ik oefen dan met een team en soms ook alleen, tegen mensen die dicht bij mijn skill level liggen.

DN: Hoe denk je dat Europa het gaat doen op het wereldtoneel?

Alpaco: Ik heb geen idee hoe Europa het gaat doen bij de Wereldkampioenschappen. Het ligt meer aan wat de format gaat zijn en hoe het wordt gespeeld. Verder heb je ook een tikkeltje geluk nodig om het goed te doen dus iedereen zou wel kunnen winnen.