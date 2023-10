Super Mario Bros. Wonder snelst verkopende Mario-game in Europa ooit

Goed nieuws voor Super Mario Bros. Wonder!

Super Mario Bros. Wonder maakt een vliegende start. Nintendo heeft namelijk vandaag dit heuglijke nieuws de wereld in geslingerd. Er staat echter nog meer vrolijk nieuws in het bericht.

Snelst verkopende Super Mario-game is bijzonder

Dat uitgerekend Super Mario Bros. Wonder een nieuw record vestigt in Europa is toch best bijzonder te noemen. Helemaal gezien het feit dat er zoveel goede Super Mario-games zijn uitgebracht in het verleden. Denk maar eens aan Super Mario Odyssey of Super Mario Galaxy. Nintendo durft het eens anders te doen en dat werpt zo te zien zijn vruchten af. Daarnaast helpt het ook wel dat er op sociale media flink wat aandacht is voor een specifiek level in de game. Om spoilers te voorkomen, zullen we die hier niet delen.

Naast de mededeling dat de game de snelst verkopende Super Mario-game is in Europa druppelen ook de reviewcijfers binnen. Vrijwel in heel Europa krijgt Super Mario Bros. Wonder lovende kritieken. Dat is goed te zien in het bericht wat Nintendo heeft gedeeld.

Wowie zowie! In de eerste drie dagen sinds de release is #SuperMarioBrosWonder de snelst verkopende Super Mario-game in Europa ooit. Bedankt aan iedereen voor deze wonderlijke release! pic.twitter.com/UWvAWykDcE — Nintendo Nederland (@NintendoNL) October 26, 2023

Heb jij de game al in huis? Ben jij blij met de vernieuwingen die Nintendo heeft doorgevoerd?