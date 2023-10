Disney Dreamlight Valley verlaat Early Access

A Rift in Time-DLC aangekondigd.

Gameloft heeft via een blogpost op de Disney Dreamlight Valley-site een aantal interessante aankondigingen gedaan over de game. De belangrijkste: de game verlaat op 5 december Early Access, maar zal daarna toch geen Free-to-Play-game worden. Dit was in eerste instantie wel de bedoeling, maar Gameloft gelooft dat het huidige verdienmodel voor een gezondere en rijkere game zal zorgen.

Daarnaast is er nieuwe DLC aangekondigd: A Rift in Time. De downloadable content zal eigenaren van de game $29,99 kosten, terwijl er ook nieuwe edities zijn aangekondigd die de Early Access-versie zal vervangen. Hier zit ook een fysieke uitvoering bij, die de knusse naam “Cozy Edition” heeft meegekregen. Maar vooralsnog ziet het ernaar uit dat die versie alleen in de Verenigde Staten uit zal komen. Zie hier het overzicht van de verschillende edities:

Als jij de Early Access hebt gespeeld, dan wordt jouw save overgezet naar de complete game. Als je dan vóór 4 december een Founder’s Pack activeert, krijg je alle extra’s van de Gold Edition. Daarnaast krijgen alle “Founders” 2500 Moon Stones als bedankje voor het steunen van de game. Gameloft is verder van plan op 1 november, tijdens een livestream, meer aankondigingen te doen.

Speel jij Dreamlight Valley? Ga jij overstappen op de volledige versie? Laat het weten in de comments.