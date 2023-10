Game met ons mee tijdens de livestream op 3 november

Rocket League staat ditmaal op het programma!

Vrijdag 3 november gaat een drukke dag worden. Het is zowel de dag dat WarioWare: Move It! verschijnt als de dag dat wij onze livestream houden. De afgelopen maanden waren de livestreams een hoop gezelligheid. Natuurlijk was er een strijd om de Wisseltrofee, maar het plezier stond centraal. Voor de komende livestream gaan we ook weer strijden om de felbegeerde Wisseltrofee. Wie ermee aan de haal gaat, zal de beste moeten zijn in Rocket League. Deze free-to-play-game is uitermate geschikt voor iedereen. Of je het nu al eens ooit gespeeld hebt of niet, dat maakt allemaal niet uit.

Wanneer vindt het plaats?

De livestream vindt plaats op vrijdag 3 november 2023 en zal om 20:00 uur starten. Glenn is onze host van de avond. Geniet dus van zijn heerlijke commentaar op hoe de potjes verlopen. De stream kan je bekijken via Twitch.

Hoe doe je mee?

Omdat het afhankelijk van het aantal deelnemers is welke modus we spelen, is het van belang dat je je zo snel mogelijk opgeeft in onze Discord-server. Zo hebben wij het overzicht van wie meedoet en kunnen voor de meeste gezelligheid zorgen. Mocht je nog geen lid zijn van onze server, dan kan je dat doen via deze link. Ga vervolgens naar het #event-kalender-kanaal en geef jezelf op voor de livestream!

Wat heb je nodig?

Rocket League heeft cross-play, wat betekent dat het niet noodzakelijk is om op de Nintendo Switch te spelen. Als je op een ander apparaat speelt dan de Switch, dan is het handig om je Epic-naam door te geven op de Discord. Dan ben je ervan verzekerd dat je makkelijk aan het evenement kan meedoen. Voor de Switch kan je Rocket League gratis downloaden in de Nintendo eShop. Omdat het een free-to-play-spel is, heb je geen Nintendo Switch Online-abonnement nodig. Dus waar wacht je nog op? Download het spel en geef je op!

Wat valt er te winnen?

Natuurlijk staat er ook wat op het spel: de Wisseltrofee! Deze prijs bestaat uit een unieke Discord-rol waardoor iedereen weet dat jij de Wisseltrofee hebt gewonnen. De eerste plek ontvangt de gouden kleur, de tweede plek een zilveren kleur en de derde plek de bronzen kleur.

Zien we jou vrijdag tijdens de livestream? Laat het ons weten in de reacties en vergeet je niet aan te melden op onze Discord-server voor het evenement!