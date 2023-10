PowerWash Simulator krijgt Back to the Future DLC

Where we're going we don't need roads, just a powerwasher.

Tijd om de hogedrukreiniger weer tevoorschijn te halen, want er komt nieuwe DLC aan voor PowerWash Simulator. FuturLab en Square Enix hebben onlangs het tipje van de sluier opgelicht over de nieuwe content die eraan staat te komen. Zet je horloges maar gelijk, want vanaf 16 november zijn er een aantal nieuwe levels te spelen die het tijd-ruimtecontinuüm op zijn kop gaan zetten. PowerWash Simulator heeft de handen ineengeslagen met Back to the Future! Een uitstekende keuze, want iedereen die deze game weleens heeft gespeeld, weet dat de tijd rare dingen doet tijdens een speelsessie (hoezo is het ineens 3 uur later?). Toepasselijk dus.

Wie fan is van deze iconische filmtrilogie zal ongetwijfeld begrijpen dat het ‘not done’ is om met een smerige DeLorean naar de toekomst te reizen. Daarom roepen Marty McFly, Dr. Emmett Brown en de rest jouw hulp in: alles moet schoon! Naast de DeLorean komen er nog meer bekende voertuigen en locaties uit de films voorbij. Denk bijvoorbeeld aan de Time Train, Doc’s busje en Hill Valley Clocktower. Great Scott, er is genoeg te doen! In deze korte releasetrailer kun je alvast een blik opvangen van wat je te wachten staat:

The Back to the Future Special Pack launches November 16th! And it's HEAVY. 💦 pic.twitter.com/TayJPJXwPa — PowerWash Simulator (@PowerWashSim) October 26, 2023

De Back to the Future DLC is de tweede betaalde DLC voor PowerWash Simulator en hij zal € 7,99 gaan kosten. Eerder kreeg deze rustgevende titel een betaalde SpongeBob DLC waarin Bikinibroek aan een grondige schoonmaakbeurt toe was. Daarvoor werden er een Tomb Raider DLC en Final Fantasy VII DLC uitgebracht, beide gratis. De content blijft maar komen, en wij moedigen het alleen maar aan! Op wat voor DLC hoop jij in de toekomst? Laat het ons weten in de reacties.