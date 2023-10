Pixel Cafe krijgt releasedatum + nieuwe trailer

Ben jij ook gek op koffie?

Baltaro Games heeft eerder deze week de release datum van Pixel Cafe vrijgegeven. Door middel van een nieuwe trailer is bekend gemaakt dat deze schattige time management game op 30 november naar de Switch komt. Hieronder kun je de trailer bekijken. Ben je benieuwd naar deze arcade achtige koffie game? Wij mochten de game eerder al eens proberen, onze mening erover kun je hier lezen.

Pixel Cafe is deels arcade time manager en deels visual novel. Jij leeft in deze vreemde wereld als Pixel, een barista in een kleine stad met grote ideeën. Tijdens haar werk, waarin ze klanten bediend en met haar verschillende bazen praat, realiseert ze zich hoe herinneringen van en aan haar familie haar leven in deze stad, Karstok, hebben beïnvloed. Ga met Pixel mee op reis terwijl ze de stad verkent, in nieuwe restaurants komt te werken en haar geschiedenis onder ogen komt in deze schattige game.

Met dank aan supermariobros.3