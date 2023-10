[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 44

Elke week zetten we een aantal aankomende releases voor je in de schijnwerpers!

Headbangers: Rhythm Royale

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 31 oktober 2023

Headbangers: Rhythm Royale is een ritmespel waarin je in de huid kruipt van een duif. Als dit diertje beweeg je je samen met 29 anderen door verschillende ritmische uitdagingen om erachter te komen wie de Master Headbanger is. Dit doe je door online minigames te spelen met jouw vrienden. De minigames zullen jouw geheugen, ritmegevoel, reflexen en reactiesnelheid op de proef stellen. Gaat het jou lukken om de Master Headbanger te worden?

My Time at Sandrock

Prijs in de Nintendo eShop: €35,76 – 2 november 2023

My Time at Sandrock speelt zich af in een stad in de Eufaula woestijn. Net zoals My Time at Portia wordt ook deze nieuwe titel een simulatie-avonturenspel. Je zult dus onder andere vele verschillende personages tegenkomen met elk hun eigen achtergrond, materialen kunnen verzamelen en daar iets mee creëren, je eigen boerderij onderhouden en zelfs vechten. Daarbij belooft de game een avontuur te worden die zo’n 60 uur zal duren. Gaat het jou lukken om de oude glorie van de woestijn te herstellen?

WarioWare: Move It!

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99 – 3 november 2023

Net als de voorgaande delen draait ook WarioWare: Move It! om het spelen van absurde microgames. Met meer dan 200 microgames kan Wario in dit nieuwe deel helemaal losgaan in Relaxië. Alle microgames zijn alleen te spelen, maar ook met z’n vieren in de stand ‘Feestje’. Dat levert natuurlijk feestelijke momenten op. Zoals gezegd, bevatten veel van deze kleine spelletjes rare gameplay of zijn ze een parodie op een bekende Nintendo-game, zoals de ouderwetse Mario-games.

