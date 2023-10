[Review] Harvest Moon: The Winds of Anthos – Een flinke verbetering

Zal dit nieuwe Harvest Moon-spel wel in de smaak vallen?

Begin 2021 verscheen Harvest Moon: One World op de Nintendo Switch, maar helaas werd dit spel over het algemeen niet heel goed ontvangen. Inmiddels zitten we in 2023 en heeft Natsume begin deze maand Harvest Moon: The Winds of Anthos op de markt gebracht. Ik ben met dit nieuwe boerderijspel aan de slag gegaan, omdat dit type game in combinatie met een open wereld mij wel interessant leek. Of dit Harvest Moon-spel misschien ook wel wat voor jou is, lees je in deze review.

Creeër jouw eigen personage

Voordat het gloednieuwe Harvest Moon-avontuur begint, mag je jouw personage samenstellen. Eerst mag je kiezen of je een jongen of een meisje wilt zijn. Daarna krijg je de keuze uit zes verschillende huidskleuren en vervolgens mag je één van de 14 haarkleuren kiezen. Uiteraard mag je ook de kleur ogen van jouw personage bepalen, waaruit je wederom keuze hebt uit 14 kleuren. Wat ik wel leuk vind is dat je zelf mag kiezen in welk seizoen je op welke dag jarig bent. Dit wordt niet aangegeven met tekst, maar door middel van icoontjes van het bijbehorende seizoen. Als laatste kun je jouw naam opgeven, maar daar blijft het wel bij.

Dit lijken misschien best veel opties, maar ik heb er wel eens meer voorbij zien komen bij een game als deze. Denk bijvoorbeeld aan het kiezen van verschillende kapsels. Hoe dan ook kunnen spelers in ieder geval lekker vlot aan de slag met hun nieuwe spel. Bovendien kun je later in het spel ook nog je outfit veranderen waardoor je er toch weer ietsjes anders uitziet.

Tijd om wakker te worden Harvest-godin!

Het verhaal van Harvest Moon: The Winds of Anthos wordt door middel van cutscenes uitgelegd. Echter bevatten deze cutscenes geen tekst waardoor het wat moeilijker wordt om het verhaal te begrijpen. Aan het begin zie je de Harvest-godin en de Harvest-geesten kijken naar een vulkaan die op dat moment aan het uitbarsten is. Na wat lichte paniek besluiten ze uiteraard te hulp te schieten. Wat ze precies doen is op dat moment nog niet helemaal duidelijk, maar op één of andere manier lukt het de Harvest-godin en de Harvest-geesten om weer rust in het land van Anthos te creëren.

Aan het eind zie je nog wat flessenpost verschijnen, welke jij aan het begin van het spel natuurlijk zal vinden. Op dat moment zal ook duidelijk worden dat de Harvest-godin al haar krachten heeft gebruikt om de mensheid en het land van Anthos in veiligheid te brengen. Omdat dat zoveel energie heeft gekost, ligt de Harvest-godin al 10 jaar in een diepe slaap en daarom besluit jij haar te helpen.

Een duidelijk, maar langzaam begin

Je zou denken dat een boerderijspel niet heel ingewikkeld is, maar toch wilt Harvest Moon: The Winds of Anthos je aardig wat laten weten. In één uur tijd, je leest het goed, krijg je al spelende de basis van deze game te horen. Het zal je dan ook vast niet verbazen dat het begin nogal langzaam aanvoelt, zeker omdat je dan nog niet kunt rennen. Ondanks dat is deze lange, maar duidelijke uitleg, wel echt nodig, omdat zeker niet alles vanzelfsprekend is. Hoe dan ook moet je even voorbij het eerste uurtje komen voordat jouw nieuwe avontuur pas echt begint.

Gelukkig kun je daarna vrij snel lekker de wijde wereld in en doen wat je hartje begeert! Voor je het weet ontgrendel je ook de mogelijkheid om snel van de ene naar de andere plek te reizen. Dit zorgt ervoor dat alles een stuk vlotter verloopt en dat je, zonder kilometers te moeten lopen, op de plek bent waar je wilt zijn.

Het standaard boerderijleven met een aantal leuke extra’s

Ik zou in principe wel alles kunnen bespreken wat Harvest Moon: The Winds of Anthos te bieden heeft, maar dan zou deze review veel te langdradig worden. Daarom heb ik besloten om de leuke en interessante dingen uit het spel te bespreken. Uiteraard kun je net zoals in het vorige Harvest Moon-spel weer dieren verzorgen, jouw huis verplaatsen, zaadjes krijgen van de Harvest-geesten, meedoen aan diverse festivals en natuurlijk ook trouwen. Het verbouwen van gewassen mag absoluut niet ontbreken, maar daar is iets bijzonders mee aan de hand. Groenten kunnen namelijk veranderen aan de hand van in welk gebied je ze plaatst. Dit motiveert erg om je huis op een andere plek te zetten om uit te vogelen wat voor pastinaak of tomaat je bijvoorbeeld op een bepaalde plek krijgt.

Je kunt natuurlijk ook weer vissen en mineralen uit de mijnen halen, maar deze twee dingen zijn in deze game op een speciale manier uitgevoerd. Het vangen van vissen is ditmaal een soort minigame geworden. Om vissen te vangen gooi je als eerst jouw hengel, met of zonder voer, dichtbij een vis het water in. Daarna klik je op het juiste moment op de A-knop en vervolgens gaat de vis alle kanten op zwemmen. Wanneer dat gebeurt, moet je de linker joystick in de tegengestelde richting duwen. Dan zal de vis tijdelijk even niet bewegen en dan kun je de A-knop ingedrukt houden zodat de vis naar je toe komt. Dit herhaal je een paar keer en dan heb je de vis gevangen!

Mineralen zijn op twee manieren te vinden in de mijnen. Zo kun je deze gewoon met het blote oog zien staan, maar ze zijn vooral onder de grond te vinden. Dan vraag je je misschien af hoe je dan weet waar de mineralen precies te vinden zijn, maar daar is een heel handig trucje voor bedacht. Je hebt namelijk een soort metaaldetector die exact laat zien waar iets onder de grond ligt. Als je op de B-knop klikt, verschijnen er allemaal cirkeltjes op de kaart. Precies in het midden van zo’n rondje is iets te vinden. Dit kan een steentje zijn, maar dus ook mineralen.

Als je geluk hebt, vind je een ladder waarmee je een level naar beneden kunt gaan. Elke tien levels wordt de voortgang trouwens opgeslagen. Het is dus belangrijk dat je genoeg eten bij je hebt zodat je diep de grond in kunt gaan. Dan kun je namelijk alsmaar meer zeldzame mineralen meenemen.

Help personages en krijg in ruil daarvoor iets leuks terug!

Eén van de dingen die je waarschijnlijk het meeste zal doen in Harvest Moon: The Winds of Anthos is het helpen van de vele verschillende bewoners. Vanaf het begin ben je hier namelijk al mee bezig, al is het dan voornamelijk om verder te komen in het verhaal. Als je eenmaal de brievenbus hebt ontgrendeld, krijg je echter meteen al een handje vol met opdrachten van de bewoners uit het dorp. Eerst schrok ik hier wel een beetje van, maar uiteindelijk kwam ik erachter dat je deze opdrachten absoluut niet meteen hoeft te voltooien. Persoonlijk vind ik deze missies wel heel erg leuk. Het houdt je namelijk lekker bezig en daardoor zit je nooit in dubio met wat je die in-game dag nou zou moeten doen. Daarbij krijg je regelmatig wat leuks van een personage en heb je ook daadwerkelijk wat aan het voorwerp.

Er is voldoende te doen in de grote wereld!

Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen: de wereld van Harvest Moon: The Winds of Anthos is echt bizar groot. Daarom is het fijn dat er voldoende te ontdekken is in deze wereld. Zo kun je verschillende dorpjes verkennen en daar praten met bewoners. Je kunt bijvoorbeeld ook op vele plekken vissen vangen, bomen omhakken en gras snoeien. Daarbij zijn er op sommige plekken ook dieren zoals vossen, zebra’s en konijnen te vinden. Naar deze dieren kun je voorzichtig lopen om ze uiteindelijk tam te maken. Als dat eenmaal is gebeurd, krijg je de optie om ze mee naar jouw boerderij te nemen, waar je ze elke dag kunt verzorgen.

Uiteraard zijn de zaadjes van de Harvest-geesten daarom nu nog beter verspreid dan in Harvest Moon: One World. Gelukkig kun je op de kaart precies zien waar iets te vinden is, mits je dat voorwerp zelf geselecteerd hebt. Je hoeft hierdoor minder goed je best te doen om een bepaald iets te vinden, maar je hoeft in ieder geval niet zelf te onthouden waar je ook alweer die paddenstoel gevonden had.

Vrolijke muziek, maar één liedje vind ik minder leuk…

Over de muziek van Harvest Moon: The Winds of Anthos kan ik erg kort zijn. Ik ben er namelijk echt over te spreken. Bijna alles uit de soundtrack klinkt heel vrolijk, wat natuurlijk super goed past bij een boerderijspel als deze. Daarbij heeft elk dorpje ook nog eens zijn eigen muziek. Het enige liedje wat mij een beetje op mijn zenuwen werkt, is het muziekje wat je hoort als je in de mijnen zit. Dat hoge plingeltje gaat op een gegeven moment een beetje irriteren, maar hopelijk heb jij daar geen last van.

Een prima uiterlijk, maar grafisch niet perfect.

Als ik heel eerlijk mag zijn ben ik niet per se ontevreden over het uiterlijk van deze game. Zeker alles wat rondom jouw personage te zien is, ziet er best wel goed uit. Dan zie je namelijk grassprietjes, onkruid en bloemen staan. Echter merk je dat als je in de verte kijkt, je echt wel op een Nintendo Switch aan het gamen bent. Alles is dan een beetje plat en heeft weinig textuur. In eerste instantie leek de camera trouwens een beetje te stotteren, maar op één of andere manier wende dat na een paar uur spelen. Het helpt natuurlijk ook dat je niet continu met de camera aan het draaien bent, al kan dat natuurlijk wel voorkomen. Verder viel mij op dat je personages daadwerkelijk in de avond hun huis in lopen en dat de lucht er echt bijzonder prachtig uitziet in dit spel.

Verder draait deze titel wat mij betreft meer dan redelijk op de Switch. Ik heb namelijk zelden last gehad van een hapering. Toen ik in handheldstijl speelde had ik er iets vaker last van, maar het verstoorde niet super erg de gameplay. Daarbij gaat Harvest Moon: The Winds of Anthos niet slechter draaien als het stormt terwijl er dan regen, wind en onweer te zien is. Al met al vind ik dat Natsume grafisch een prima game naar Nintendo´s hybride console heeft weten te brengen.

Conclusie

Eigenlijk ben ik positief verrast met Harvest Moon: The Winds of Anthos op de Nintendo Switch. Het is absoluut een flinke verbetering als je kijkt naar Harvest Moon: One World, zowel grafisch als qua gameplay. Wat Natsume echter wel had mogen veranderen, is dat lopen ook in dit spel nog steeds energie kost. Daar ben ik echt wel iets minder over te spreken. Wat mij betreft hadden de makers dit echt wel uit de game mogen halen. Gelukkig is er overal wel iets van eten te vinden, maar je kan niet vrijuit staan en gaan waar je wilt in deze gigantische open wereld.

De prijs van €49,99 is best wel veel geld, maar in ruil daarvoor krijg je leuke gameplay voor een boerderijspel en heel veel uren speelplezier. Als je van dit type game houdt, is het zeker de moeite waard om eens naar deze titel te kijken. Weet alleen wel dat het grafisch niet perfect is, maar misschien is dat wel teveel gevraagd voor een Switch-spel.

+ Vermakelijke en deels vernieuwende gameplay

+ Superveel uren speelplezier

+ Grafisch prima voor een Switch-spel…

– …maar niet perfect

– Je moet even voorbij het eerste uur komen

DN-Score: 7,5