Analist: “Er komt een Zelda-remake voor dit jaar voorbij is”

Analist Serkan Toto heeft het eerder juist gehad.

Het voelt alsof we de zomer nog maar net achter ons hebben gelaten, maar over 2 maanden begint toch echt het nieuwe jaar al. En hoewel dit een korte tijd zou zijn om een game aan te kondigen en uit te brengen, is dat wel wat er volgens analist Serkan Toto staat te gebeuren. Volgens hem brengt Nintendo namelijk een Zelda-remake uit vóór het nieuwe jaar begint, aldus My Nintendo News.

Dr. Serkan Toto heeft dit bericht gedeeld via Twitter/X, maar de tweet is inmiddels verwijderd. Het is op het moment niet duidelijk waarom de Tweet is weggehaald. Maar gezien het feit dat Toto het vaker aan het juiste eind heeft, vinden we het toch het delen waard. Hij ‘voorspelde’ bijvoorbeeld ook de oorspronkelijke releasedatum van Tears of the Kingdom (voordat deze werd vertraagd naar 2023).

Er gaan al een lange tijd geruchten dat de Wii U-remakes van Wind Waker en Twilight Princess naar de Switch komen. Nintendo Heeft dit echter nooit officieel aangekondigd. Als de geruchten kloppen, dan zou het dus zomaar kunnen dat Nintendo één van deze games uitbrengt tijdens de Game Awards in december. Het zogenaamde ‘shadow droppen’ van Metroid Prime eerder dit jaar pakte ook goed uit voor het bedrijf.

Voor nu adviseren we dit verhaal met een grote korrel zout te nemen. Maar als het klopt, welke Zelda wil jij dan spelen op de Switch? Laat het weten in de comments!