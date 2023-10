[Review] Song of Nunu: A League of Legends Story

Een game die je echt geprobeerd moet hebben als je van 3D-platformers houdt.

De volledige titel Song of Nunu: A League of Legends Story schrikt misschien af of pakt juist de aandacht. Ik zal die twijfel maar meteen wegnemen. De game is waarschijnlijk een feest van herkenning voor League of Legends-fans. Echter heb ik zelf vrijwel geen games uit de franchise gespeeld en mij toch ontzettend vermaakt met Song of Nunu. Lees snel waarom!

Een goed verhaal

Bij League of Legends denk je misschien aan een grote online multiplayer-wereld. Niets is minder waar, want Song of Nunu doet het helemaal anders. Het is namelijk een singleplayer-avontuur. Alles draait om het redden van Freljord, het gebied waar je als Nunu (het kleine jongetje) of Willump (de grote yeti) doorheen trekt.

De verhaallijn is, zonder spoilers te geven, goed doordacht. Er is echt aandacht voor de hoofdrolspelers met allebei hun eigen verleden. Nunu heeft vervelende dingen meegemaakt en probeert dit tijdens zijn tocht een plekje te geven. Het is bijzonder mooi in beeld gebracht, deels met humor, maar de game raakte bij mij ook zeker een gevoelige snaar. Er is bijvoorbeeld een bepaalde cutscene die steeds terugkomt en steeds een stapje verdergaat. Ik ben zoiets niet vaak in games tegengekomen en het werkt eigenlijk erg krachtig. Daarnaast is er ook veel met Willump aan de hand, maar is daar wat stil over in het begin. Leuk detail is dat Nunu de enige is die Willump kan verstaan. Soms vertaalt hij het voor ons als speler, maar soms ook niet. Je zult merken dat voor beide personages de verhaallijnen steeds verder worden uitgediept, maar tegelijkertijd langzaam naar elkaar toekomen. Een tip is trouwens om na het uitspelen ook even de credits af te wachten/door te spoelen. Daar wacht je nog een toffe verrassing.

Naast het goed geschreven verhaal, hebben de stemacteurs ook een grote rol gespeeld in mijn positieve oordeel. Zij leveren namelijk echt een geweldige prestatie. Sommigen zullen Nunu misschien wat irritant vinden door zijn kinderlijke intonatie, maar voor de rest is alles met passie ingesproken. Braum, de held uit Freljord, is één van mijn favorieten. Echter is de slechterik uit de game ook heel overtuigend. Ik ben benieuwd welke stem jullie het beste gaan vinden.

Is de game ook leuk om te spelen?

We hebben het veel over het verhaal gehad, maar de belangrijkste vraag blijft natuurlijk of Song of Nunu veel te bieden heeft qua gameplay. Je hebt hier twee mogelijkheden. Er is een versie van de game zonder uitdaging, waarbij je vooral de focus legt op het verhaal. Deze versie is leuk om te spelen, maar misschien vooral bedoeld voor de jongere doelgroep. De ‘normale’ versie biedt zeker uitdaging, al had dat wel wat meer gemogen op het gebied van gevechten.

Er is veel afwisseling in de game. Alleen heb je bepaalde gameplay vast wel eens gezien in andere games. Zo ben je op sommige momenten veel aan het klimmen, vergelijkbaar met Uncharted. Nog iets anders wat je vast zult herkennen zijn de gedeelten waarbij je op de rug van Willump een berg afdaalt. Deze stukken deden mij erg denken aan de glijbanen in Super Mario 64. Echter is misschien wel het herkenbaarste stukje gameplay het bespelen van de fluit die Nunu heeft. Door de juiste knoppencombinaties in te drukken speelt Nunu een aantal mooie melodieën om zo bijvoorbeeld een deur te openen of een herinnering op te roepen. Dat er veel verschillende gameplay voorbij komt, betekent niet dat het automatisch een goede game is. Gelukkig geldt dit voor Song of Nunu wel.

De makers hebben een hele mooie balans weten te vinden om het verhaal van Nunu en Willump heerlijk af te wisselen. Het voelt ook zeker niet aan alsof de klimscenes bijvoorbeeld gekopieerd zijn uit Uncharted. Alles past gewoon heel goed in de wereld van Freljord op een eigen manier. Zo ook de puzzels die regelmatig opgelost moeten worden. De puzzels waren verreweg het lastigst. Soms duurde het even voor ik wist wat ik moest doen. Iedere puzzel voelde ook net even anders. Dat was helaas niet het geval met gevechten.

Enige minpuntjes

Waar Song of Nunu niet bepaald een lastige game is, maar wel lekker gevarieerd blijft, hadden de gevechten tussendoor voor mij niet zoveel meerwaarde. De kwaadaardige wolven waren vrij simpel om te verslaan. Willump is vrijwel altijd sterker, helemaal als je wat combo-aanvallen doet. Later in de game loopt de moeilijkheid misschien een klein beetje op, maar het blijven nog steeds vrij eenvoudige gevechten. Voor wat grotere eindbazen geldt een beetje hetzelfde. Ze zijn iets uitdagender dan de wolven, maar nog steeds prima te doen.

Een ander punt is de muziek. De soundtrack en de melodieën van Nunu’s fluit zijn prachtig, maar worden veel te weinig gebruikt in de game. Dat is zo ontzettend zonde. Ik hoop echt dat dit nog wordt aangepast via een update. Het is zo jammer dat het mooiste nummer in de credits zit en niet veel meer tijdens de game zelf. Er waren veel momenten dat het stil was en ik alleen de omgevingsgeluiden hoorde. Daar had zo één van de nummers die Nunu speelt, als achtergrondmuziek kunnen dienen. Er is wel muziek te horen hoor, maar het had in mijn ogen veel meer gekund.

Tot slot nog iets over de lengte en graphics van Song of Nunu. Het is namelijk geen hele uitgebreide game, zoals bijvoorbeeld een Super Mario Odyssey. Je bent er vrij snel doorheen. Gelukkig vertaalt zich dat ook in een zachtere prijs. Als je echt je best doet om alle extra’s te vinden, speel je de game in ongeveer 10-15 uur wel helemaal uit. Met snellere laadtijden en minder schokkerige gameplay tijdens het spelen zou dit nog korter kunnen. Ik ergerde me er soms wel aan. Tijdens het spelen kwam er gelukkig al een update die het een en ander op heeft gelost. Echter bleef het af en toe wel schokken en zijn de laadschermen er vrij vaak en duurt het lang.

Klein, maar heel fijn

Song of Nunu is een kleine game die mij al opviel tijdens Gamescom. Ik was en ben er nog steeds erg enthousiast over. Er gaat heel veel goed, zoals de variatie tijdens het ontdekken van de wereld. Het verhaal zit echt prima in elkaar en de stemacteurs doen hun werk uitstekend. De wereld ziet er heel goed uit en de muziek is prachtig. Jammer dat de muziek zo weinig terugkwam tijdens het rondlopen. Verder mis ik gewoon veel echte uitdaging en kunnen de laadtijden en framerates nog wel verbeterd worden. Ik hoop dat er nog wat updates komen voor de release.

Song of Nunu: A League of Legends Story heeft een prijskaartje van €29,99 en verschijnt op 1 november.

+ De wereld ziet er prachtig uit

+ Fijne afwisseling in gameplay

+ Prachtige soundtrack

+ De band tussen Nunu en Willump wordt goed verteld

– De game heeft lange laadtijden en is wat schokkerig soms

– De gevechten zijn niet zo boeiend

– De soundtrack had meer gebruikt mogen worden

– Je bent vrij snel door de game heen (10-15 uur)

DN-score: 8,5