Team Spook wint Splatoween in Splatoon 3

Eindelijk weten we wie de gezelligste griezel is.

Afgelopen weekend vond Splatoween plaats in Splatoon 3. Dat is een Splatfest ter gelegenheid van Halloween. De spelers konden kiezen uit drie teams, maar daarvoor moesten ze antwoord geven op een griezelige vraag. Is een zombie, skelet of spook de gezelligste griezel? Inmiddels weten we het antwoord, want de uitslag van Splatoween is bekend.

De week voorafgaand aan Splatoween konden spelers alvast prijsschelpen verzamelen voor hun team. Het lag dicht bij elkaar, maar Team Spook heeft de meeste prijsschelpen binnengehaald. Hiervoor ontvangt het team 7 punten. Daarna gaan we door naar het team dat de meeste stemmen heeft ontvangen. Welk team zal het toch zijn? Overduidelijk met ruim 60% van de stemmen is dat Team Spook geworden. Dat zijn 8 punten naar Team Spook.

Met de categorieën Open, Pro en Driekleurengevechten lagen de scores dicht bij elkaar. Team Skelet gaat met de winst van Open en Pro aan de haal en krijgt daarvoor tweemaal 12 punten. In de spannende categorie Driekleurengevechten heeft Team Spook kunnen winnen. Daarmee is Team Spook de winnaar van Splatoween!

De volledige uitslag

Prijsschelpen

Zombie 32,55%

Skelet 33,00%

Spook 34,45% 7p

Stemmen

Zombie 19,32%

Skelet 17,66%

Spook 63,02% 8p

Open

Zombie 33,11%

Skelet 33,62% 12p

Spook 33,27%

Pro

Zombie 33,91%

Skelet 35,12% 12p

Spook 30,97%

Driekleurengevechten

Zombie 32,73%

Skelet 33,46%

Spook 33,81% 18p

Puntentotaal

Zombie 0p

Skelet 24p

Spook 33p

Voor welk team heb jij geverfd? Laat het ons weten in de reacties!