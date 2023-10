Trailer voor DreamWorks All-Star Kart Racing

Een blik op deze nieuwe racegame

Eerder dit jaar plaatsten we al een nieuwsbericht over DreamWorks All-Star Kart Racing. Toen werd aangekondigd dat deze game ook naar de Switch zou komen. Inmiddels zijn we enkele maanden verder. De releasedatum is bekend en GameMill Entertainment heeft vandaag een gameplaytrailer voor ons. Hij is hieronder te bekijken.

DreamWorks All-Star Kart Racing is een racespel waarin je in de huid kruipt van al jouw favoriete personages uit de DreamWorks-films. Zo kun je onder andere kiezen uit Shrek en Donkey uit Shrek, Po en Shifu uit Kung Fu Panda, en Hiccup en Astrid uit How To Train Your Dragon. Tevens zal deze game verschillende power-ups bevatten en kun je jouw kart naar eigen smaak en rijstijl aanpassen. Het is daarnaast ook mogelijk om online met maar liefst acht spelers te racen. Mocht je liever gezellig met jouw vrienden op de bank door de banen scheuren, dan kan dit met maximaal vier mensen.

Uiteraard zijn de circuits ook gebaseerd op de films van Dreamworks. Ten tijde van ons vorige bericht was hier nog weinig over bekend, maar de nieuwe trailer licht het tipje van de sluier op. Zo zien we levels voorbijkomen als Dragon’s Keep, waarin de draak uit Shrek prominent aanwezig is. Andere circuits die in beeld komen zijn Pop Village, Shrek’s Swamp en de New York City Zoo. Eén ding is zeker: de game spat in de trailer van het scherm. Het is moeilijk om geen vergelijkingen te trekken met Mario Kart, maar overeenkomsten vallen uiteraard wel op.

De release van DreamWorks All-Star Kart Racing staat gepland voor 3 november, dus we gaan er eind deze week al achter komen in hoeverre deze nieuwe naam zich kan meten met de heilige graal onder de Switch-racegames, oftewel Mario Kart. Bij het zien van de trailer begint het bij ons in ieder geval al een beetje te kriebelen. Ga jij een poging wagen? We horen het graag van je!