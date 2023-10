Headbangers: Rhythm Royale is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch

Het is tijd voor een feestje, want de releasetrailer staat online!

Eerder dit jaar kondigde ontwikkelaar Glee-Cheese Studio en uitgever Team17 in juni aan dat Headbangers: Rhythm Royale naar Nintendo’s hybride console zou gaan komen. Hoewel een releasedatum toen nog ontbrak, hoeven Switch-bezitters inmiddels niet langer meer te wachten op het party- en ritmespelletje. De game is namelijk vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch. Deze titel gaat voor een bedrag van €19,99 over de digitale toonbank, al is er ook een Digital Deluxe Edition beschikbaar. Hiervoor zul je tien euro meer neer moeten leggen, maar in ruil daarvoor krijg je wel drie DLC-pakketten. Om het spel te downloaden heb je 1,5 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Headbangers: Rhythm Royale is een ritmespel waarin je in de huid kruipt van een duif. Als dit diertje beweeg je je samen met 29 anderen door verschillende ritmische uitdagingen om erachter te komen wie de Master Headbanger is. Dit doe je door online minigames te spelen met jouw vrienden. De minigames zullen jouw geheugen, ritmegevoel, reflexen en reactiesnelheid op de proef stellen. Gaat het jou lukken om de Master Headbanger te worden?

Ben je benieuwd geworden naar Headbangers: Rhythm Royale? Bekijk dan onderstaande releasetrailer!