[Review] Just Dance 2024 Edition – Nieuwe dansjes, maar eigenlijk niet meer dan dat

Just Dance is nu nog kleurrijker geworden!

Het einde van het jaar is bijna in zicht en dat kan maar één ding betekenen. We kunnen weer aan de slag met een nieuw Just Dance-spel! Vorige week dinsdag verscheen Just Dance 2024 Edition op Nintendo’s hybride console en inmiddels ben ik aan de slag gegaan met alles wat deze Just Dance te bieden heeft. Vorig jaar was er een nieuw danstijdperk aangebroken en daarom is het niet heel verrassend dat we dit jaar niet een hele andere ervaring gaan krijgen. Toch heeft Ubisoft weer het één en ander toegevoegd aan Just Dance 2024 Edition, maar wat dat precies is, lees je in deze review.

Wat is Just Dance eigenlijk?

Net zoals de afgelopen paar jaren, begin ik de review ook nu weer uit te leggen wat Just Dance nou precies is. Er zullen namelijk nog steeds genoeg mensen zijn waarbij Just Dance 2024 Edition hun allereerste Just Dance-ervaring is. Ondanks dat hoef je niet heel slim te zijn om te weten wat je in de Just Dance moet doen, want dit weet je al als je de titel van dit spel leest. Het enige wat je namelijk hoeft te doen is lekker dansen. Gelukkig hoef jij als beginnende of ervaren danser de danspasjes niet zelf te verzinnen, maar volg je de verschillende choreografieën van de coaches met een Joy-Con in jouw hand of via jouw smartphone met de Just Dance 2023 Controller-app. Dit klinkt misschien een beetje raar aangezien Just Dance 2024 Edition al uit is, maar dat komt omdat beide Just Dance-spellen in dezelfde applicatie zitten.

Het volgen van de choreografieën doe je door te kijken naar de coach op het scherm of een blik te werpen rechts onderaan het scherm. Hier zijn namelijk de zogenoemde pictogrammen te zien, die je steeds met een afbeelding tonen wat de volgende beweging gaat zijn. Het enige wat je dan nog hoeft te doen is op het juiste moment deze danspas uit te voeren.

Uiteraard gaat voor niks de zon op en zul je dus ook goed je best moeten doen als je een goede score wilt behalen. Bij elke move krijg je namelijk bovenaan het scherm te zien hoe goed je het doet door middel van de scooreffecten ‘’ok”, “good”, “super”, “perfect’’ en zo nu en dan het speciale scooreffect ‘’yeah’’. Deze woorden zijn een indicatie voor de eindscore die je gaat krijgen. Als je het heel goed weet te doen, dan word je misschien wel superstar of zelfs megastar genoemd. Als je bovenaan het scherm een kruisje te zien krijgt, betekent dit dat je een danspas hebt overgeslagen. Maar wees dan vooral niet getreurd, want ook dan kun je alsnog een hoge score halen.

Een kleine vernieuwing

Zoals ik in de inleiding van deze review al zei, was er vorig jaar een nieuw danstijdperk aangebroken. Voor het eerst in een hele lange tijd was bijna alles van Just Dance veranderd. Zo was de gebruikersinterface helemaal opgepoetst, konden we online dansen met onze vrienden en kregen we gepersonaliseerde afspeellijsten voorgeschoteld. De belangrijkste verandering van vorig jaar is wel dat de 2D-werelden waren omgezet in 3D-werelden. Dit betekent dat de achtergronden onder andere veel meer diepte en details hadden gekregen.

Uiteraard zijn al deze nieuwe dingen van vorig jaar ook nog aanwezig in Just Dance 2024 Edition, maar gelukkig is er ook nog het één en ander toegevoegd. Natuurlijk zijn er ook nu weer 50 beloningen te ontgrendelen, al kun je dat pas doen als je alle beloningen van de vorige Just Dance hebt ontgrendeld. Er is in ieder geval weer genoeg voor te strijden, waaronder personages, achtergronden en randen voor jouw Dancer Card, gloednieuwe emotes en meer.

Ook is er goed nieuws voor de mensen die graag willen bijhouden hoeveel ze verbranden als ze sporten. Want ja, Just Dance kan best wel intensief zijn. De sweat-modus is terug van weggeweest, maar dan wel onder een nieuwe naam. Tegenwoordig heet het namelijk de workout-modus. Al doet deze modus in theorie en praktijk exact hetzelfde. Het houdt namelijk de verbrande calorieën voor je bij. Echter moet ik wel zeggen dat de workout-modus niet super accuraat is. Dit is zeker bij de rustigere liedjes het geval. Dan zou je namelijk maar een paar calorieën verbranden terwijl mijn activity tracker aangeeft dat het aantal een stuk hoger ligt. Tuurlijk is het maar de vraag wat er gelijk heeft, maar ik zou de verbrande calorieën van de game toch voorzichtig met een korreltje zout nemen.

Daarbij is het dit jaar ook mogelijk om de strijd aan te gaan met een willekeurige Just Dance-speler. Je kunt namelijk iedereen ter wereld uitdagen en dus ook jouw vrienden. Heel veel voegt deze modus niet echt toe, maar daardoor doe je misschien wel nog beter je best zodat jij uiteindelijk van diegene kan winnen. Wat trouwens wel erg leuk is, is dat spelers van Just Dance 2023 Edition ook aan de slag kunnen gaan met de workout- en challenge-modus. Voor hen is dit namelijk een gratis update geworden!

Er is trouwens wel nog iets bijzonders aan deze update. Het is nu namelijk mogelijk om liedjes met elkaar te delen. Stel je eens voor dat ik alleen Just Dance 2024 Edition heb en dat jij alleen Just Dance 2023 Edition hebt. Als we dan samen online willen dansen, dan kan jij mee dansen op mijn liedjes uit Just Dance 2024 en ik mee dansen op jouw nummers uit Just Dance 2023.

Hey, deze coaches komen bij bekend voor!

Vorig jaar kregen we een wel heel speciale playlist, genaamd Enter the Danceverses, dat een soort van verhaalmodus moest voorstellen. Hierin kreeg jij de taak om al dansend de Night Swan te verslaan omdat zij de Danceverses had vervloekt. De rust leek wedergekeerd, maar niets is minder waar. Night Swan is in Just Dance 2024 Edition namelijk weer terug van weggeweest en dat betekent dat er meer lore voor de fans is! In deze gloednieuwe playlist met een verhaal, genaamd Dance with the Swan, probeer jij samen met dezelfde coaches haar opnieuw te verslaan. Dit lijkt allemaal te lukken, maar Night Swan is nog sterker geworden en uiteindelijk krijg je een redelijk open einde te zien. Laten we dan maar hopen dat we Nachtzwaan volgend jaar wel te pakken krijgen!

Omdat het verhaal verder gaat waar het was gebleven, zijn een aantal coaches van vorig jaar ook weer van de partij. Hierdoor zijn er minder originele personages aanwezig in Just Dance 2024 Edition. Persoonlijk vind ik dit wel een beetje jammer omdat het altijd wel leuk is om andere coaches te zien. Aan de andere kant begrijp ik ook wel dat het verhaal nog verder kon gaan en dat onder andere Wanderlust, Brezziana en Sara weer in dit spel zitten. Gelukkig zijn er ook nog een aantal nieuwe coaches bij gekomen die zorgen voor vernieuwing, maar daarover straks meer.

Nog kleurrijker dan vorig jaar!

Geloof het of niet, maar Just Dance 2024 Edition voelt nog kleurrijker en origineler aan dan Just Dance 2023 Edition. Het kleurrijke zie je onder andere terug in Seven van Jung Kook ft. Latto, I Wanna Dance With Somebody van Whitney Houston en I’m Good (Blue) van David Guetta & Bebe Rexha. Deze achtergronden, ook wel 3D-werelden genoemd, zijn namelijk super mooi door het gebruik van felle blauwe, roze, gele en groene kleuren. Nu we het toch over kleurrijk hebben: de prijs van mooiste 3D-wereld gaat wat mij betreft zonder enige twijfel naar It’s the Most Wonderful Time of the Year van Andy Williams. Ja, ik weet dat het nog geen kerst is, maar de preview van deze dans vond ik er zo tof uitzien dat ik ‘m wel moest spelen. Gelukkig heb ik daar absoluut geen spijt van, want wat een wereld heeft Ubisoft hier gecreëerd zeg!

Er is trouwens wel een liedje dat wat mij betreft niet thuishoort in dit spel. Ik heb het hier over My Name Is van D Billions. Zowel als kleurgebruik en qua stijl vind ik dit dansje namelijk heel goed passen bij Just Dance 2021. Dat komt omdat de achtergrond een 2D-wereld is en dus niet meer goed past bij de rest van alle nummers in Just Dance 2024 Edition. Wat mij betreft hadden ze deze dans dus beter kunnen vervangen door iets anders of ‘m eventueel gewoon weg moeten halen uit deze titel.

Nog origineler dan vorig jaar!

Net zoals voorgaande jaren zijn er nu ook weer een paar originele werelden gecreëerd, die wat mij betreft meer dan welkom zijn. Het liedje Chaise Longue van Wet Leg lijkt bijvoorbeeld op elk moment op een schilderij. Helaas vind ik het nummer niet zo leuk, maar dankzij het uiterlijk zal ik zeker nog een keer in deze wereld duiken. De papieren versie van Cure For Me van AURORA is ook echt heel mooi gemaakt. Zoals je misschien al verwacht, dans je tijdens dit liedje als een papieren coach in een papieren wereld. Het uiterlijk deed mij erg denken aan de Paper Mario-spellen en dat was best gaaf om te zien. Tevens is er nog een wereld die gemaakt is van klei, welke te zien is als je op Rapper’s Delight van Groove Century danst.

Ook keren onze favoriete stop-motion wasbeer, panda en rendier dit jaar weer terug in Shine a Little Love van The Sunlight Shakers. De laatste originele wereld is Wasabi van Little Mix. In deze wereld lijkt alles getekend te zijn met een potlood. Hoewel al deze werelden er op hun eigen manier fantastisch uitzien, moet ik wel zeggen dat het niet altijd even makkelijk is om mee te dansen. Dit gaat vanwege de animaties namelijk soms wat stroef. Gelukkig zijn er ondanks dat nog meer dan genoeg normale dansen aanwezig waarin je gewoon met een echte coach kunt dansen. Mochten deze speciale werelden dus niks voor jou zijn, wees dan vooral niet teleurgesteld.

Conclusie

Eigenlijk kan ik heel kort over de conclusie zijn. Als je van dansen houdt, dan ga je Just Dance 2024 Edition sowieso leuk vinden. Mits je de liedjes leuk vindt en er rekening mee houdt dat dit spel niet echt iets anders doet dan zijn voorganger. Ja, er is dit jaar een nieuwe workout-modus en challenge-modus aanwezig, maar spelers van Just Dance 2023 Edition hebben hier ook toegang tot. Het enige wat dus eigenlijk nieuw is, zijn de 40 liedjes. Stiekem had ik, ondanks de grote verandering van vorig jaar, toch wel gehoopt dat deze game echt iets nieuws had toegevoegd. Denk bijvoorbeeld aan de World Dance Floor van een paar jaar geleden, waar je met willekeurige mensen online kon dansen. Het is echter wel fijn dat nu alle dansjes op één plek te vinden zijn van beide spellen.

+ De werelden zijn ditmaal nog kleurrijker en origineler

+ Just Dance blijft vermakelijk door de nieuwe liedjes en dansjes

+ Een nieuwe workout- en challenge-modus…

– …maar deze zijn ook beschikbaar gesteld voor spelers van Just Dance 2023 Edition

– Geen exclusieve features voor Just Dance 2024 Edition

DN-score: 7,5