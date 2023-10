Twitch-applicatie op Switch stopt ermee

Begin volgend jaar is het einde definitief

Nintendo Switch-bezitters die gebruik maken van de Twitch-app zullen begin volgend jaar geen gebruik meer kunnen maken van de applicatie op de hybride console van Nintendo. Dit nieuws werd aangekondigd in een e-mail die vandaag naar gebruikers is verzonden. De applicatie zal op 31 januari 2024 worden verwijderd. Twitch heeft geen reden opgegeven voor het stoppen van de ondersteuning van de Switch-applicatie. Nintendo Switch-gebruikers wordt geadviseerd de website in hun browser te gebruiken of de dienst op een ander apparaat te bezoeken.

De Twitch-applicatie werd in november 2021 geïntroduceerd op de Nintendo Switch en zal dus na iets meer dan twee jaar weer verdwijnen. Gebruikte jij de applicatie veel? Laat het ons hieronder weten!