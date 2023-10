Xuan Yuan Sword: Mists Beyond the Mountains aangekondigd voor Switch

Een klassieke RPG gebaseerd op een Taiwanees rollenspel.

Xuan-Yuan Sword: Mists Beyond the Mountains is een klassieke turn-based RPG. Het is gebaseerd op het Taiwanese rollenspel Xuan-Yuan Sword: The Millennial Destiny. Er is ook een anime waarvan de serie over de hele wereld wordt gestreamd door Crunchyroll.

De langlopende historische fantasy-franchise Xuan-Yuan Sword is een van de meest succesvolle IP-games in Chineessprekende gebieden. Mists Beyond the Mountains, het derde deel, werd oorspronkelijk uitgebracht in 1999. Deze remaster brengt het origineel nu naar de Switch, met respect voor de originele kunst en het verhaal dat geworteld is in Chinese fantasie en gecombineerd met historische en mythologische gebeurtenissen.

Een epische reis doorheen Oosterse en Westerse werelden

De wereld van Xuan Yuan Sword is grotendeels gebaseerd op historische feiten. China geniet van vrede en welvaart onder de heerschappij van het Tang-rijk, Europa en is verwikkeld in de Donkere Middeleeuwen. Het Arabische Rijk is in opkomst en ondertussen brengt de vooruitgang deze ongelijksoortige culturen samen. Sinds de oudheid spreken Chinese legendes over het Xuan-Yuan Zwaard en de Spirit Fusion Pot. Beiden zullen een belangrijke rol spelen in het verhaal.

In de game kruip je in de huid van Septem. Dit is een jonge ridder in dienst van het Frankische koninkrijk, een rijk dat tegen het midden van de 8e eeuw het grootste deel van West-Europa heeft veroverd. Het spel begint in het prachtige Venetië. Hij wil naar Arabië voor een onbekende opdracht, maar ontdekt tot zijn ontzetting dat de Tempeliers op bevel van de paus alle Arabische handelaars in de stad hebben opgepakt en als ketters hebben gebrandmerkt. Natuurlijk zal je deze moeten bevrijden, maar wat volgt is een avontuur van het Midden-Oosten naar het mystieke Oosten. Je zal betrokken raken in machtsconflicten en het uiteindelijk moeten opnemen tegen een duistere demon.

Klassieke RPG combat met Final Fantasy invloeden

Hoewel het ongebruikelijk is voor spellen van Chinese oorsprong, worden hier de pure turn-based gevechten terzijde geschoven en wordt het spel gekoppeld aan zijn Japanse tijdgenoten met “Active Time Battles”. Dit ietwat sneller alternatief werd voor het eerst geïntroduceerd in Final Fantasy IV.

De game biedt een vrije verkenning van de uitgestrekte wereld. Er is ook een crafting-systeem aanwezig. Uniek is dat je de zogenaamde Spirit Fusion Pot kan gebruiken om vijanden tijdens gevechten te vangen. Deze gebruik je dan in speciale Altars om niet alleen nieuwe voorwerpen, maar ook monsters te maken. Het gebruik van Oosterse of Westerse altaren levert verschillende resultaten.

De Switch-versie van Xuan-Yuan Sword: Mists Beyond the Mountains lanceert op 8 december voor €14,99. Benieuwd naar deze titel? Bekijk hieronder alsvast de trailer.