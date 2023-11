Kevin Afghani spreekt naast Mario en Luigi ook de stem van Wario in

De nieuwe stem van Wario is aanstaande vrijdag te horen in WarioWare: Move It!

Ruim 25 jaar was Charles Martinet de stem van onder andere Mario, Luigi en Wario. Helaas spreekt deze bekende stemacteur hun stemmen inmiddels niet meer in en dus werd het tijd voor een vervanger! Vorige maand maakte Nintendo al bekend dat Kevin Afghani de stemmen van Mario en Luigi op zich zou nemen. Echter was het toen nog onduidelijk wie Wario zou inspreken, maar daar is nu verandering in gekomen. Vandaag zijn namelijk de allereerste reviews van WarioWare: Move It verschenen. Oplettende spelers hebben opgemerkt dat de naam van Kevin Afghani in de aftiteling van het spel bij de naam Wario te vinden is.

Maak kennis met het gezicht van Mario, Luigi en Wario!

Heb jij als Mario of Luigi gespeeld in Super Mario Bros. Wonder? Laat dan vooral weten wat jij van Kevin zijn stem vindt!