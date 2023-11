Nieuwe Mii-outfits voor Mario Kart 8 Deluxe

Daarnaast wordt er een muziekspeler toegevoegd.

Het is een drukke dag voor Mario Kart-fans! Zojuist is bekend geworden wanneer we Wave 6 van de Mario Kart 8 Deluxe-DLC kunnen verwachten, maar dat is nog niet alles. Op dezelfde dag, 9 november 2023, krijgt Mario Kart 8 Deluxe namelijk nog twee leuke updates, aldus Nintendo Everything.

Om te beginnen kunnen we aan de slag met 16 nieuwe race-outfits voor je Mii-personage. Mocht jij dus liever met jouw eigen Mii racen in plaats van het grote aantal Nintendo-personages, dan heb je vanaf 9 november dus wat meer kledingopties. En door een Daisy-amiibo in het spel te scannen, krijg je er zelfs nog een 17e outfit bij ook.

Daarnaast wordt er een muziekspeler toegevoegd. Zo wordt het mogelijk om naar de tracks van de game te luisteren als je even niet aan het racen bent. Ook die toevoeging wordt op 9 november gedaan.

Heb jij zin om Mario Kart 8 Deluxe weer op te pakken met al deze extra’s? Laat het weten in de comments!