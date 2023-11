Set 6 van de Mario Kart 8 Deluxe Circuit-uitbreidingspas verschijnt op 9 november

Welkom terug Rainbow Road van de Nintendo Wii!

De Nintendo Direct van februari 2022 was wel heel speciaal voor Mario Kart-fans. Tijdens die presentatie werd namelijk bekendgemaakt dat Mario Kart 8 Deluxe downloadbare content zou gaan krijgen. Het zou gaan om maar liefst 48 banen van voorgaande games, maar later kregen we te horen dat er ook extra personages bij zouden komen. Inmiddels hebben we al vijf sets gehad en was het alleen nog maar wachten tot de laatste set aangekondigd zou worden. Gelukkig is dat vandaag gebeurd en daardoor hebben we ook een releasedatum gekregen. Set 6 van de Mario Kart 8 Deluxe Circuit-uitbreidingspas zal namelijk op donderdag 9 november verschijnen. Hieronder zie je welke cups er zijn en welke banen die bevatten.

Eikenbeker:

Rome Avanti (Tour)

DK Mountain (GCN)

Daisy Circuit (Wii)

Piranha Plant Cove (Nieuw)

Spiny-beker:

Madrid Drive (Tour)

Rosalina’s Ice World (3DS)

Bowser’s Castle 3 (SNES)

Rainbow Road (Wii)

Echter brengt set 6 van de Mario Kart 8 Deluxe Circuit-uitbreidingspas niet alleen banen met zich mee. Vanaf volgende week mogen Diddy Kong, Funky Kong, Peachette en Pauline namelijk ook achter het stuur zitten! Ben je benieuwd geworden hoe de banen en de personages eruitzien? Neem dan vooral een kijkje naar onderstaande video!

De Mario Kart 8 Deluxe Circuit-uitbreidingspas gaat voor een bedrag van €24,99 over de toonbank. Echter kun je gratis van deze DLC genieten als je in bezit bent van het Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket.