Mortal Kombat 1 krijgt Omni-Man gameplay trailer

Omni-Man vliegt vanaf 9 november de vechtring in

Mortal Kombat 1 verscheen twee maanden geleden voor de PS5, Xbox Series X|S en de Nintendo Switch. Nu de game al een tijdje uit is duurt het niet lang meer voor het eerste DLC karakter speelbaar wordt. Tijdens de New York Comic Con werd al duidelijk dat Omni-Man de eerste DLC fighter wordt. Hier kregen we al een kleine indruk van zijn move set. Vandaag hebben ze de releasedatums van Omni-Man onthuld middels uitgebreide gameplay trailer van deze gevaarlijke superheld. Op 9 november vliegt Omni-Man het strijd toneel op voor mensen die de Premium Pack of Kombat pack hebben gekocht. Voor de rest van de spelers is hij op 16 november speelbaar.

Omni-Man is bekend van de superhelden animatieserie Invincible op Amazon Prime. Het is een soort kwaadaardige versie van Superman en de vader van de titulaire superheld. In de gameplaytrailer maken we kennis met zijn razendsnelle en ijzersterke move set. Richting het eind zien we ook zijn fatality, die overduidelijk gebaseerd op de lugubere metroscene uit de serie. Net als in de serie wordt Omni-Man ook in Mortal Kombat 1 ingesproken door de legendarische J.K Simmons. Naast Omni-Man zal de Kombat Pack bestaan uit nog vijf personages, waaronder Homelander (The Boys), Peacemaker (DC Comics) en Mortal Kombat-personages Takeda, Quan Chi en Ermac. Deze karakters komen echter pas in het voorjaar van 2024.