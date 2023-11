Pokémon Scarlet & Violet-DLC The Indigo Disk verschijnt volgende maand

Het tweede deel van The Hidden Treasure of Area Zero heeft een releasedatum.

Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat Pokémon Scarlet en Violet uitkwamen voor de Nintendo Switch. In september kwam als het eerste deel van The Hidden Treasure of Area Zero uit. Dit is een grootschalige DLC voor Pokémon Scarlet en Violet. Het eerste deel, The Teal Mask, beoordeelde Jorden met een 8,2. Het tweede deel van deze DLC had nog geen releasedatum. Zojuist is daar verandering in gekomen. Pokémon heeft middels een bericht op X laten weten dat The Indigo Disk op 14 december verschijnt.

In The Indigo Disk nodigt Cyrano je uit om als uitwisselingsstudent naar de Blueberry Academy te komen. Daar volg je het leven als student en volg je verschillende lessen. In het terrarium vind je vier verschillende biomen waar Pokémon leven. Regelmatig vechten de studenten tegen elkaar in de BB League met aan de top de Elite Four. Een van de buitenschoolse activiteiten is de League Club die je geheel naar wens kan inrichten. Daar kan je de manier waarop je Poké Balls gooit aanpassen en personen uitnodigen om jouw instructeur te worden.

Morgen op 3 november verschijnt tevens de fysieke versie van de game met DLC op cartridge. Zoals je je kan voorstellen, bevat deze niet The Indigo Disk op cartridge. Deze kan je wanneer het op 14 december verschijnt dan downloaden.

