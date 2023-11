SEGA zegt Mario voorbij te willen streven met Sonic

Kan Sonic Mario van de troon stoten?

Zowel Mario als Sonic the Hedgehog zijn iconische personages die niet meer weg te denken zijn in de gaming- en popcultuur. In een recent interview op de website van SEGA werd Osamu Ohashi – executive van het bedrijf – gevraagd naar de toekomst van Sonic. Daarop liet hij zich ontvallen dat het hun doel is om Mario voorbij te streven.

Hij vertelde dat Sonic zelfs is ontwikkeld met dat doel voor ogen: concurreren met de befaamde loodgieter. Tot dusver is dat nog niet gelukt, maar het bedrijf blijft hoopvol. Bij zijn antwoord stelt hij voorop dat hij en SEGA ontzettend veel respect heeft voor Mario. Wedijveren met zo’n geliefd icoon is immers niet niks. In het interview uit hij zijn wens dat de Sonic-games wereldwijd worden gespeeld en dat de films nog beter scoren. Sonic verdient volgens SEGA zelfs een plekje in Universal Studios.

Onlangs hebben beide franchises nieuwe games uitgebracht: Sonic Superstars en Super Mario Wonder. Deze zijn beide op de Switch verkrijgbaar en zijn bovendien uitgebreid behandeld op deze website. Lees bijvoorbeeld eens onze reviews van beide games.

Wat denk jij? Gaat het SEGA lukken om Mario met Sonic voorbij te streven?