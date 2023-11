Knotsgekke moves in WarioWare: Move It! launch trailer

Klaar om weer helemaal los te gaan?

WarioWare: Move It! Is vanaf vandaag beschikbaar voor de Nintendo Switch. Om dat te vieren heeft Nintendo nog even een launch trailer online gezet, waarin de knotsgekke moves van de vele microgames nog even getoond worden. De trailer kun je hieronder bekijken. Benieuwd geworden naar deze game? Wij mochten de game eerder al eens proberen. Onze ervaringen lees je hier.

Net als de voorgaande delen draait ook WarioWare: Move It! om het spelen van absurde microgames. Met meer dan 200 microgames kan Wario in dit nieuwe deel helemaal losgaan in Relaxië. Alle microgames zijn alleen te spelen, maar ook met z’n vieren in de stand ‘Feestje’. Dat levert natuurlijk feestelijke momenten op. Zoals gezegd, bevatten veel van deze kleine spelletjes rare gameplay of zijn ze een parodie op een bekende Nintendo-game, zoals de ouderwetse Mario-games.