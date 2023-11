Nickelodeon All-Star Brawl 2 zet Invader Zim in de spotlight

Een gevaarlijke alien met veel projectielen

Nickelodeon All-Star Brawl 2 verschijnt aanstaande vrijdag al voor de PlayStation 5 Xbox Series X|S en de Nintendo Switch. De afgelopen weken heeft game-ontwikkelaar GameMill al verschillende karakters in de spotlight gezet. Waaronder de Boze Bevers en Jimmy Neutron. In deze spotlight gameplay video’s laat de ontwikkelaar uitgebreid de moves en de voor- en nadelen van bepaalde karakters zien.

In dit geval gaat het dus om Invader Zim. Zim is een erg snelle alien met veel verschillende moves. Hij kan bijvoorbeeld een extra hulpje genaamd GIR tevoorschijn toveren met zijn side special. GIR is een beetje vergelijkbaar met Luma voor Rosalina in Super Smash Bros. Echter kun je GIR ook bewegen wanneer Zim geraakt wordt. Hiernaast beschikt Zim over veel verschillende projectielen waaronder de slow explosion. Een bom die steeds langzamer ontploft naarmate je hem langer oplaad. Tegenover al deze afstandelijke aanvallen staat echter dat Zim een zwakke recovery heeft. Dus blijf lekker op afstand en zorg ervoor dat je niet uit de ring wordt gesmasht.

Nickelodeon All-Star Brawl 2 is een vervolg op het in 2021 verschenen Nickelodeon All-Star Brawl. De game bevat alle karakters uit het eerste deel, maar ook compleet nieuwe toevoegingen. Zo kun je in dit deel ook vechten met Jimmy Neutron en zijn arsenaal aan gadgets. Tevens zijn dit keer bijvoorbeeld ook Octo van SpongeBob en van de Turtles Donnatello en Raphael van de partij. Net als in Super Smash bevat ook deze game talloze knotsgekke items waarmee je het leven van je tegenstanders zuur kan maken. De game is zowel offline als online speelbaar met vier mensen tegelijk. Online is hij ook speelbaar met Crossplay, waardoor je ook kunt vechten tegen spelers met een PlayStation, Xbox of PC.