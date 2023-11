Otome-studio Voltage kondigt drie nieuwe games aan

Otome-fans hebben weer iets nieuws om naar uit te kijken!

Hoewel Voltage al een indrukwekkend portfolio aan mobile otome bezit, hebben ze pas vorig jaar hun eerste echte Switch-game uitgebracht: even if TEMPEST. En dat smaakte blijkbaar naar meer, want Voltage kondigt drie nieuwe games aan voor de Switch! Twee van deze spellen staan voor 2024 op de planning en een derde voor 2025. Hoewel er nog niet veel bekend is over de nieuwe titels, is er wel genoeg om enthousiast van te worden. Hieronder lees je meer over de drie games. Niet bekend met het genre otome? Lees onze otome-special voor een introductie!

Neon Mafia

“From the depths of a neon city comes a declaration of war.” aldus Voltage. En van wat we te zien krijgen, lijkt er geen woord van gelogen: de felgekleurde stijl valt meteen op. Als we de trailer mogen geloven, speel je in het futuristische en edgy Neon Mafia (zoals de game op dit moment wordt genoemd) mafiabaas Liu Kroa, de ‘Mastermind who Transports Fate’. Wat dat precies inhoudt, blijft nog even een verrassing, maar je kan wel alvast een blik werpen op de vier personages die waarschijnlijk de rol van LI hebben.

Kaleido Tower

“Turn it all into a beautiful display. Your folly, your weakness, your shame… Your corpse.” Hoei, een lekker onheilspellende tagline! Waar de trailer van Neon Mafia een kleurrijk en actievol sfeertje heeft, is Kaleido Tower het tegenovergestelde: duister en klassiek. Je lijkt een glimps te zien van de titulaire Kaleido Tower, een prachtig kasteel vol glas-in-lood (waar het ongetwijfeld de naam aan te danken heeft). En waar Neon Mafia er niet omheen draaide wie de hoofdpersonages zijn, lijkt deze game meer te leunen op een mysterieze invalshoek. Erg intrigerend!

Vampire Hunter

“Humans and Vampires. A game with the world’s fate in the balance is about to begin.” Vampierenfans zullen nog even moeten wachten, want deze Voltage-game staat gepland voor 2025. Uit de trailer valt op te maken dat je een meisje speelt dat een vampierjager wordt om haar familie te wreken. Maar als je aan het einde van het filmpje komt, krijg je bijna het idee dat er iets meer aan de hand is dan een simpel ‘vampieren zijn de bad guys’-verhaal.

Zoals je in de verschillende trailers kan zien, lijkt Voltage voor elke otome-fan wat wils aan te kondigen. Naar welke game kijk jij het meeste uit?