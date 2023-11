[Review] World of Horror – Uitdagende griezel in retro-stijl

Na jaren in early access, is de game eindelijk uit. Maar zijn de Oude Goden deze game gunstig gezind?

World of Horror is een heel aparte game. Het is ontwikkeld door slechts één persoon, de Poolse Pawel Kozminski. Dit terwijl hij ook nog halftijds tandards is. De titel zit al jaren in early access. Pas verleden jaar werd aangekondigd dat er ook een Switch-release zou zijn. De combinatie van 1-bit visuals met de stijl van Junji Ito wakkerde mijn interesse aan. Nu is de game eindelijk uit. Ik ben verliefd op de groteske visuals in monochrome kleuren, maar is het iets voor iedereen?

De Oude Goden houden je in de gaten

In World of Horror stap je in de kleine Japanse stadje Shiokawa in het jaar 1984. De Oude Goden kijken toe en de bewoners vervallen in waanzin. Overal in het stadje manifesteren zich groteske wezens en het einde van de wereld nadert. Je kruipt als speler in de huid van één van de vijf personen die op onderzoek gaat. Je missie? De sinistere plannen van de Oude Goden verijdelen. Om dit te bereiken moet je de onheilspellende Shiokawa vuurtoren beklimmen. Maar er zit een addertje onder het gras. Je moet eerst vijf angstaanjagende mysteries oplossen die de stad teisteren om de verboden deur van de vuurtoren te openen.

Uitdagende mysteries: van psychologische tot kosmische horror

Het is moeilijk om World of Horror te omschrijven. Het is een combinatie van een roguelite, een RPG, een point-and-click-avontuur en een survival-horrorgame. Omdat het een roguelite is, weten spelers nooit welke mysteries ze moeten oplossen of op welke manier deze scenario’s zullen aflopen.

Meestal duurt een hele run ongeveer anderhalf uur. Doordat je vaak dezelfde scenario’s in een run zal aantreffen, hoef je de tekst niet meer te lezen en kan je de campagne wel in minder dan een uur uitspelen. Je weet nooit wat je te wachten staat. Elk scenario heeft wel altijd dezelfde structuur. In één mysterie ben je bijvoorbeeld een kluizenaar die vastzit in een appartement. Hoe spelers het appartement verkennen en met de uitdagingen onderweg omgaan, zal verschillende eindes ontgrendelen.

Onheil, alles veroorzaakt onheil!

Bij elke ronde bepaal je zelf in welke volgorde je de vijf scenario’s onderzoekt. Tijdens elk mysterie besteed je de meeste tijd aan het verkennen van verschillende locaties om verder te komen in het verhaal. Het bezoeken van deze plaatsen en voltooien van sidequests kan echter de onheilsmeter verhogen. Het beheren van deze meter is cruciaal. Als de doomteller 100% bereikt, wordt een Lovecraftiaans beest losgelaten op de stad en is het game over.

Tijdens elk scenario kom je gebeurtenissen tegen. In sommige zal je een gevecht aangaan, in andere zal je keuzes moeten maken. De keuzes die je maakt hebben vaak een willekeurige uitkomst. Deze kan afhankelijk zijn van geluk of de statistieken van je personage, zoals bijvoorbeeld je overtuigingskracht. Een positieve uitkomst zal je voordelen opleveren, zoals wapens of nieuwe spreuken. Een negatieve uitkomst zal je stamina of extra Doom kosten. Aan het einde van elk mysterie volgt een eindbaasgevecht met een monsterlijke vijand. Elk mysterie heeft verschillende eindes. Deze kunnen variëren van een gelukkige afloop tot een minder leuke, zoals het verdwijnen van een vriend.

Voorbereiding is de sleutel

Hoewel World of Horror meerdere moeilijkheidsgraden biedt, is het spel zelf heel moeilijk. Er is ook geen garantie dat je overleeft op een makkelijkere instelling en deze bieden hooguit iets meer geld, reden en stamina. Het voelt soms oneerlijk aan, gezien een aaneenschakeling van pech absoluut het einde kan betekenen. Er zijn manieren om je te herstellen, zoals een warm bad nemen of rusten. Maar als je meer tijd neemt om te rusten, neemt de Doom toe. Het is dus belangrijk om uit te zoeken of je een pauze kunt inlassen of jezelf kunt dwingen om door te zetten. Het is een verslavend maar frustrerend spel dat spelers tot het uiterste drijft. Je eerste succesvolle run zal je wellicht vieren.

In termen van gameplay draait World of Horror allemaal om resource-management. Om je op je reis te helpen, kan je een beperkt aantal items kopen, bondgenoten op school vragen je te helpen of spreuken leren in de bibliotheek. Bondgenoten hebben speciale vaardigheden, van het genezen tot het verhogen van de schade tijdens gevechten. Ze kunnen ook dienen als afleiding en een beurt lang schade absorberen, zelfs als dat hun leven kost.

Een visueel en auditief pareltje

World of Horror onthult het pixelachtige stadje Shiokawa met spookachtig mooie visuals en een retro-geïnspireerde soundtrack die zich aanpast aan de griezelige sfeer. Junji Ito is een beroemde manga-tekenaar en schrijver in Japan wiens werk is uitgegroeid tot horrorfilms en boeken, voornamelijk in de stijl van vreemde of aanstootgevende beelden en mensen die hun verstand verliezen.

Gebaseerd op oude adventure-games van weleer, wordt alles weergegeven in een prachtige 1- of 2-bit pixelervaring. Het spel doet fantastisch werk door de horrorinvloeden visueel weer te geven en de bloederige visuele details op een simplistische, maar effectieve manier te laten zien. Er zijn zoveel kleine details, van pulserende massa’s in gruwelijkheden tot eenvoudige wezens die zich in de achtergronden verstoppen.

De soundtrack voegt ook iets toe aan het 1-bit avontuur met spookachtige chipdeuntjes die voor een onheilspellend gevoel zorgen. Er is een mooie afwisseling in de nummers en ze vangen veel verschillende emoties op.

Klassiek turn-based combat

In World of Horror neem je het in gevechten op tegen allerlei angstaanjagende vijanden. Er zijn twee types, de fysieke en de geesten. Je kunt de fysieke gevechten aangaan met wapens of spreuken. De geesten kan je niet fysiek te lijf gaan. Hiervoor moet je rituelen uitvoeren door een combinatie van klappen en buigen. Gelukkig is ontsnappen aan vijanden ook een optie. Dit komt wel altijd met een prijs, maar ik heb ervaren dat het soms beter is niet alle gevechten aan te gaan.

De gevechten zijn volledig turn-based. Je moet een reeks handelingen invoeren in een actiebalk. Zodra de speler de volgorde heeft geselecteerd, wordt zijn beurt volmaakt. Elke confrontatie is spannend en uitdagend. Je hebt gelukkig verschillende manieren om tot de overwinning te komen. Heb je een item bij je die je niet gebruikt, probeer het dan eens naar de vijand te werpen om extra schade aan te brengen.

De manier waarop de informatie wordt ingedeeld is wel nogal omslachtig. Er zijn veel menu’s om doorheen te klikken. Het spel legt ook totaal niet uit wat je te doen staat. De interface is wel zo opgebouwd dat je eigenlijk altijd geconfronteerd bent met het beeld van je vijand in het groot, wat sterk bijdraagt tot de onderdompeling.

Speel je eigen avontuur

Er zijn een paar verschillende speltypen waaruit spelers kunnen kiezen tijdens het spelen van World of Horror. Een daarvan is een tutorial, die een introductie is tot de mechanica die spelers in het spel zullen tegenkomen. Ikzelf heb een tiental pogingen nodig gehad om deze te voltooien. Andere speltypes laten je kiezen uit een personage, een Oude God en zelf een aantal spelregels, zoals beginnen met een specifieke vaardigheid of spelen met een handicap.

Er is zoveel variatie dat het spel altijd fris blijft aanvoelen. Door de willekeurigheid aan scenario’s en de hoeveelheid aan achievements die vrij te spelen zijn, is World of Horror heel herspeelbaar. Er zijn in totaal zo’n vijftiental scenario’s in de game, wat wel maakt dat je er heel veel van zal zien terugkomen. Gelukkig blijft het moeilijk en uitdagend genoeg om te blijven boeien.

Conclusie

Hoewel ik verwachtte dat ik tijdens mijn ervaring met World of Horror zou afhaken omwille van de moeilijkheidsgraad, was dit totaal niet het geval. Ik ben dol op de duistere elementen van de visuals en het verhaal van het spel. Het spel dwong me om een aantal van mijn persoonlijke drempels te confronteren en herinnerde me eraan hoe bevredigend het kan zijn je grenzen te verleggen. Hoewel er hier en daar wel wat onvolmaaktheden zijn, kan ik niet ontkennen hoe vaak ik teruggreep naar mijn Switch om nog een rondje te spelen. World of Horror is een meeslepend spel dat de aandacht van de speler opeist en een verslavende ervaring biedt. Als je een verhaal wilt spelen met de visuele stijl van Junji Ito in combinatie met de thema’s van H.P. Lovecraft, hoef je niet verder te zoeken. World of Horror is voor €19,99 te koop in de eShop.

+ Visueel aantrekkelijk

+ Uitdagende gameplay

+ Interessante verhalen – Interface en menu

– Te weinig scenario’s

– Soms erg frustrerend

DN-Score: 9,0